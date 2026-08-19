×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump: İran ile müzakere olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#İran
Trump: İran ile müzakere olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 18:49

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu belirterek İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"BENCE İYİ BİR DURUMDAYIZ"

İran'la müzakerelere ne zaman devam edecekleri sorulan Trump, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." yanıtını verdi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN TAM KONTROLÜ BİZDE"

Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

 

İRAN'IN NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİ

İran'ın nükleer silah kapasitesine de değinen Trump, Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini vurguladı.

Haberin Devamı

Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#ABD#İran

BAKMADAN GEÇME!