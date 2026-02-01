×
Trump, İran ile görüşmelerden umutsuz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 09:10

İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduğunu kaydeden ABD Başkanı Donald Trump, son yürütülen görüşmeler sırasında İran'a saldırdıklarını hatırlattı.

Trump, Amerikan Fox News kanalına İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ile ilgili planlarının Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etti.

Trump, "Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

'NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan ABD Başkanı, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu.

Trump, "Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuştu.

