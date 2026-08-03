Trump: İran görüşmek için yalvarıyor

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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bugün başlaması planlanan İran müzakerelerine değindi.

Trump, İran'ın önce ABD ile görüşmek için kendilerine "yalvardığını", sonra ise kamuoyu önünde "sadece Umman ile görüştüklerini" ifade ederek tutarsız davrandığını savundu.

ABD Başkanı, "İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar, görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor, sonra da açıkça ve gururla (ABD ile) hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar." ifadesini kullandı.

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rump ayrıca, İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini ve İran bir anlaşmaya imza atana kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini belirtti.

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Trump, paylaşımının sonunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağı söylemini yineledi.

ABD Başkanı, dünkü açıklamasında İran ile müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve planlanan saldırıları durdurduğunu ifade etmişti.

İRAN TRUMP’I YALANLAMIŞTI



Trump, İran’a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran’ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya aldığını belirtmiş, görüşmelerin bugün başlayacağını söylemişti. Trump, ayrıca İran’ın anlaşmaya varmaması halinde saldırıları istedikleri zaman yeniden başlatabileceklerini ifade etmişti. Trump’ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, "Barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok" demişti.