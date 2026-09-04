Trump: İran ekonomisi çöküyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı



ABD Başkanı Donald Trump İngiltere merkezli haber kanalı "GB News"e verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran’a karşı başlattıkları savaşa değinerek, bunun Tahran rejiminin nükleer silaha sahip olmasını önlemeyi amaçladığını söyledi. İran’ın elindeki nükleer malzeme ile ilgili bir soru üzerine, ülkedeki 3 nükleer tesisi yerle bir ettiklerini hatırlatan Trump, "Şu an Kazma Dağı (Pickaxe Mountain) kalmış olabilir; ancak 3 tesis tamamen yerle bir edildi. Ayrıca ilk dönemimde kurduğum ve son derece etkili olan Uzay Kuvvetleri adında bir gücümüz var. Fazlasıyla etkili. İlk 3 tesisin her önemli noktasında kameralarımız mevcut. Kazma Dağı’nda da kameralarımız var. İçeri giren ve çıkan herkesi biliyoruz. İsimlerini bile okuyabiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz; kelimenin tam anlamıyla uzaydan yaka kartlarını okuyabiliyorsunuz. İnanabiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"AVRUPA’YI DA İRAN TEHDİDİNDEN KORUYORUM"



Trump, İran savaşı konusunda ABD halkından destek almanın zor olduğunun hatırlatılması üzerine, "Sizin ülkenizi de bu tehditten koruyorum; çünkü İran bir nükleer silaha sahip olsaydı, bunu füze menzillerinin yetmediği ABD’den ziyade menzillerinin ulaştığı Avrupa'da kullanma ihtimalleri çok daha yüksekti. Sizin ülkenizi de büyük bir sorundan kurtarıyorum, çünkü kesinlikle bu silahları kullanırlardı. Nükleer silaha sahip olmalarına 2, belki 4 hafta kalmıştı ve biz bombardıman uçaklarıyla onları vurduk" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, ESKİ ABD BAŞKANI OBAMA’YI ELEŞTİRDİ



Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan ve İran Nükleer Anlaşması olarak da bilinen "Kapsamlı Ortak Eylem Planı"nı ilk görev döneminde feshettiğini hatırlatan Trump, "Eğer o anlaşmayı feshetmeseydim 5 yıl önce nükleer silaha sahip olurlardı. Anlaşmayı iptal ettim. Ancak daha da önemlisi, 1 yıldan biraz uzun zaman önce benim tabirimle tonlarca ‘nükleer toz’ bulundurdukları o 3 büyük tesise saldırdık. Bu, kolayca nükleer silaha dönüştürülebilecek bir materyaldi. Tüm gerekli süreçlerden geçmiş bu malzeme, şimdi milyonlarca tonluk dağ kütlesinin altına gömülmüş durumda ve ona ulaşmak son derece zor olacak" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"İRAN’I HEZİMETE UĞRATTIK"



Orta Doğu bölgesinin 2 bin yıldır huzura ihtiyaç duyduğunu söyleyen Trump, "Nükleer silaha sahip olmalarını engellemek zorundayız; burası Orta Doğu ve biz bunu başardık. Bakın; donanmalarını yendik, hava kuvvetlerini hezimete uğrattık, onları mağlup ettik. Liderleri artık yok. Hemen hemen ellerindeki her şey yok oldu. Biliyorsunuz, son olarak onları tekrar vurduk ve radarlarını imha ettik. Yeni bir radar sistemi kurmuşlardı" diye konuştu.

"GECEDE 30-40 TEKNEYİ SAF DIŞI BIRAKIYORUZ"



Hürmüz Boğazı’nın hakimiyeti konusundaki iddialarını yineleyen Trump, "Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı üzerinde muazzam bir denetime sahibiz; gecede 30-40 tekneyi saf dışı bırakıyoruz ve boğazdan yüklü miktarda petrol çıkıyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve İran ekonomisi çöküyor. Enflasyonları yüzde 300'ü bulmuş olabilir. Paraları tamamen değersiz; dolara denk para birimleri var ama paralarının hiçbir değeri yok. Bakın neler olduğuna; dolar güçlü, onların parası ise kelimenin tam anlamıyla sıfır değerinde. 1 dolar karşılığında 2 milyon gibi bir şey ve bu her geçen gün artıyor. Yani başları çok büyük dertte" dedi.

Haberin Devamı

TRUMP İRAN SALDIRILARINI SAVUNDU: "BEN DOĞRU OLANI YAPTIM"



İran’a karşı askeri seçeneği kullanmakla doğru olanı yaptıklarını öne süren Trump, "Hayır, nükleer silaha sahip olamayacaklar. Ben doğru olanı yaptım. Amerikan halkına gelince; biliyorsunuz, Venezuela'ya girmeme de çok karşı çıkmışlardı. Sonra girdim, kazandım ve şimdi herkes bunun ne kadar harika bir hamle olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz, o savaşın masrafını katbekat çıkardım. Venezuela'dan milyonlarca varil petrol aldık" ifadelerini kullandı.



İran’a karşı verilen savaşı da şimdiden kazandıklarını söyleyen Trump, "Çünkü artık nükleer silaha sahip olamazlar. Bugün İran'dan ayrılsak bile bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıllarını alır. Fakat biz öyle yapmayacağız" dedi.

Haberin Devamı

"İRAN YÖNETİMİ 75 BİN PROTESTOCUYU ÖLDÜRDÜ"



Trump, İran halkına yaptığı rejime karşı ayaklanma çağrısının hatırlatılması üzerine, "Ayaklanmakta zorlanıyorlar. Çünkü yönetim 75 bin protestocuyu öldürdü. Birkaç ay önce bu sayı 52 bindi. Yani 75 bin göstericiyi katlettiler. Demek istediğim, durumu anlıyorum. Neden ayaklanamadıklarını anlayabiliyorum. Biliyorsunuz, ayaklanmayı denediler. Ancak, elinde makineli tüfeği olan birileri varken veya her tarafa konuşlanan keskin nişancılar insanları vururken ayaklanmak çok zordur. Bu yüzden onları anlıyorum" şeklinde konuştu.