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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 01:06 | Son Güncelleme:

Trump ipleri yavaş yavaş Biden'a bırakıyor! Bir onay daha

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Trump ipleri yavaş yavaş Biden'a bırakıyor! Bir onay daha
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ABD Başkanı Donald Trump, 46'ncı Başkanı seçilen Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmişti. Bugün ise Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiği bildirildi.

Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ülkenin yeni başkanı seçilen Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingleri alması için gerekli onayı verdiğini ve ilk brifingin bugün verildiğini aktardı.

Ülke kamuoyunda Donald Trump'ın bu adımı, "Trump seçim sonuçlarını kabullenmeye bir adım daha yaklaştı" şeklinde yorumlandı.
Trump yönetimi, 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinden galip çıkan Joe Biden ve ekibinin geçiş sürecini geciktirmekle suçlanıyordu.

GEÇİŞ SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Trump, dün, ülkenin 46'ncı Başkanı seçilen Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.

Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy de Joe Biden'a geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup göndermişti.
ABD'de 59'uncu Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delege elde eden Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Donald Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.


Ve Trump pes etti
Ve Trump pes etti!
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