Trump İngiltere'yi hedef aldı, Biden hapis imasında bulundu! ABD seçimleri öncesi tansiyon zirvede....

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5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri önce Amerika Birleşik Devletleri'nde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek.

BİDEN:TRUMP'I HAPSE ATMALIYIZ

Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın söylemleri giderek sertleşirken, ABD Başkanı Joe Biden bugün bugün gazetelere manşet olan bir söylemde bulundu ve Trump’ın demokrasiye “tehdit” oluşturduğunu belirterek Onu hapse atmalıyız” dedi. New Hampshire’deki seçim ofisinde Demokratlarla bir araya gelen Biden'ın bu sözleri salonda büyük bir alkış tufanı koparırken, ABD başkanı ifadelerini düzeltmeye çalışarak “Trump'ın Demokrat aday Kamala Harris'i yenmesi halinde demokrasimiz tehlikede. Siyasi olarak dışarda tutmalıyız. Yapmamız gereken bu” dedi.

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Trump, 2016 yılında yapılan Başkanlık seçim kampanyası kapsamında yaptığı mitinglerde rakibi Hillary Clinton’a atıfta bulunarak “hapse atın” ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de rakibini eleştirerek, Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Harris, Trump'ın özgür ve adil bir seçimi bozmaya çalıştığını öne sürerek, "Trump, halkın iradesini hala inkar eden, şiddet yanlısı bir güruhu ABD Kongre Binası'na saldırmaya teşvik eden bir kişi. 140 kolluk görevlisi saldırıya uğradı ve bazıları öldürüldü. Bu ciddi bir meseledir." dedi.

ABD halkının 2 hafta sonra ülkenin geleceği için çok önemli bir karar vereceğini belirten Harris, "Bu karar, ABD Anayasası'nı koruma görevine saygı duyan bir başkana değer veren bir ülke olup olmadığımızı da içeriyor." diye konuştu.



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ABD seçimlerinde yeniden aday olan Donald Trump ise İngiltere ve ABD'yi karşı karşıya getiren bir hamle yaptı ve Harris’in kampanyasına destek amacıyla seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi’ni ABD Federal Seçim Komisyonu'na şikayet etti.

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Trump’ın şikayetinde, İşçi Partisi ile Harris'in seçim kampanyası arasındaki temasların "açık yabancı müdahale" anlamına geldiği savunuldu. Trump kampanyası "acil soruşturma" talep etti.



Söz konusu şikayet, İşçi Partisi yöneticilerinden Sofia Patel’in sosyal medya uygulaması LinkedIn’de yaptığı bir paylaşıma dayanıyor. Bu paylaşımda Patel, Kamala Harris adına kampanya yapmak üzere ABD’nin Kuzey Karolina eyaletine seyahat etmek isteyenler için "on kişilik boş yer" olduğunu ifade ediyor.Söz konusu paylaşımda “konaklamanın ayarlanacağı” da kaydediliyor. Bu paylaşım olayın medyaya yansıması sonrası silindi.

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Trump'ın seçim kampanyasının yaptığı şikayette iki ülkenin ortak tarihine de bir gönderme yer aldı.

"İngiliz hükümetinin temsilcileri daha önce Amerika'da kapı kapı dolaşmaya çalıştıklarında, bu onlar için iyi sonuçlanmadı" ifadesiyle 250 yıl önce ABD'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasına gönderme yapıldı.



Şikayetin merkezindeki İşçi Partisi'nin lideri İngiltere Başbakanı Keir Starmer da tartışmaya dahil oldu.

Samoa'da bulunan Başbakan Starmer, İşçi Partili gönüllülerin "hemen hemen her seçimde yer aldığını" ve "bunu boş zamanlarında yaptıklarını" savundu. Starmer, kalış sağlanması ile ilgili iddia içinse, "Sanırım oradaki diğer gönüllülerle birlikte kalıyorlar." dedi.

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Trump'ın dünkü hamlesi bugün İngiltere medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.