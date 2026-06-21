Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'in istifa edeceğini söyledi

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İngiltere Başbakanı Starmer'in istifa edeceğini ilişkin söylentiler gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Trump'tan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kendi sosyal medya platformundan İngiltere'deki siyasi duruma dair değerlendirmede bulunan Trump, Starmer'in istifa edeceğini kaydetti.

Trump paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda, göç ve enerji, feci şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE'DE STARMER'A İSTİFA BASKISI

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın dünkü Makerfield ara seçimlerini kazanarak Meclis'e girmesinin ardından İşçi Partisi'nde Başbakan Keir Starmer'a yönelik istifa baskısı iyice arttı. Aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili, Starmer'ın görevi usulünce bırakması ve yeni liderlik sürecine başlanması talebinde bulundu.

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The Guardian ve The Times gazetelerinin parti içi kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband da Başbakan'ın çekilmesini isteyenler arasında yer alıyor. Parti kaynakları, bu iki isme önümüzdeki günlerde başka bakanların da katılabileceğini aktardı.

BURNHAM'IN MECLİSE GİRMESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Burnham'ın milletvekili olmasının ardından Starmer'a yönelik eleştiriler daha da yoğunlaştı. Daha önce Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ile eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de istifa çağrısı yapmıştı. Streeting liderlik yarışına gireceğini açıklarken, Rayner'ın Burnham'a destek vereceği ifade ediliyor.

Burnham, partinin başına geçebilmek için milletvekili olması gerektiğinden şubat ayında Gorton and Denton ara seçimlerinde aday olmak istemiş ancak Starmer bu adaylığı engellemişti. Ancak Ulusal Yürütme Kurulu'nun kararıyla Makerfield'da yarışma hakkı elde eden Burnham, dünkü seçimde Meclis'e girmeyi başardı.

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Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi Andy Burnham

STARMER'A 'KAÇINILMAZ SON GELMEDEN GİT' MESAJI

Parti içi muhalefet, Starmer'ın bugün milletvekilleri ve bakanlarla görüşerek fikirlerini alacağını ancak Başbakan'ın kolay kolay vazgeçmeye niyetli olmadığını belirtiyor. Kaynaklar, Starmer'ın hafta sonu istifa etmemesi veya yeni lider için takvim belirlememesi durumunda salı günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda bakanların duruma müdahale edebileceğini aktardı.

Starmer'a yönelik "Kaçınılmaz sona gelmeden gitsin" çağrısını yineleyen parti kaynakları, Başbakan'ın bir takvim belirledikten sonra liderlik yarışına da girmemesi gerektiğini vurguladı.

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EPSTEİN BAĞLANTISI TARTIŞMALARI TETİKLEDİ

Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak atanması, seçim vaatlerinin yerine getirilememesi ve mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisi, Starmer'a yönelik istifa taleplerinin arkasındaki başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Bu gelişmelerin ardından parti içinde Starmer'ın geleceğiyle ilgili tartışmalar iyice alevlenmiş durumda.