Trump, İngiltere Başbakanı Starmer ile Gazze ve Ukrayna'yı görüştü

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını yineledi.

İki lider, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlamak için devam eden müzakereleri ele aldı.

Görüşmede, Gazze'ye de değinen Başbakan Starmer, bölgedeki mevcut durumu ve insani yardımın daha fazla erişiminin sağlanmasının önemini değerlendirdi.

Starmer, ABD öncülüğündeki barış planının hayata geçirilmesi için devam eden çalışmalara desteğini vurguladı.

ORTA DOĞU TAAHHÜTLERİ

Starmer ve Trump, görüşmede, Orta Doğu'da istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

Cenevre'de İran'ın nükleer programı konusunda devam eden ABD-İran görüşmelerini ele alan liderler, İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Haberin Devamı

Liderler, bölgesel güvenliği artırmak için müttefikler ve ortaklar arasında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini yineledi.