Trump ‘ın sağlık kontrolü... ‘Turp gibiyim diyor’ ama...

Haberin Devamı

Trump, önceki gün rutin sağlık kontrolleri kapsamında Walter Reed Tıp Merkezi’ni ziyaret etti. Trump, sağlık kontrolü sonrasında “6 aylık sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel çıktı” dedi. 13 ayda üçüncü kez muayene olan Trump’ın son zamanda etkinliklerde kameralara yansıyan uykulu hali, şişmiş ayak bilekleri, ellerindeki morluklar ve kızarıklıklar Amerikan basınında ‘Başkanın durumu iyi mi’ sorularını da beraberinde getiriyor. Beyaz Saray yönetimi, Trump’ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve çok sıkı çalıştığını vurgulayan açıklamalar yaparken Başkan’ın doktoru Sean Barbabella da “fiziksel ve zihinsel ciddi bir sağlık sorunu” olmadığını açıklıyor.

Haberin Devamı

Trump sık sık gazetecilere “turp gibiyim” yorumunu yapsa da bu söylemler inandırıcı gelmiyor. Washington Post’un haberine göre, birçok sağlık yetkilisi, Trump’ın morarma, şişlik, uykulu hal gibi gösterdiği komplikasyonların kafa karıştırıcı olduğunu belirterek Beyaz Saray’ın açıklamalarını “yetersiz” buluyor. Amerikan kamuoyu da başkanın sağlığı konusunda şüpheci. Geçen ay yapılan bir ankete göre, ABD’lilerin yüzde 40’ı Trump’ın başkanlık görevini yerine getirebilecek zihinsel ve fiziksel yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyor.