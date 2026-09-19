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Trump imzayı attı! Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Rusya#Yaptırım
Trump imzayı attı Rusyaya yeni yaptırım hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 10:16

ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümetine, devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

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Beyaz Saray, Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulan "Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası" adlı tasarıya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Trump'ın tasarıyı imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi.

Yasa, Rus hükümetinin üst düzey isimler, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırımların yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

Yasa uyarınca İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletiliyor.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği tasarı etrafında birleşmişti.

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Söz konusu yasa tasarısı 7 Ağustos'ta Senatoda onaylanmış, ardından 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisinden geçerek Başkan Trump'ın masasına gönderilmişti.

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#ABD#Rusya#Yaptırım

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