Trump imzayı attı: ABD'den BM kararı

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık kararnamelerini imzaladı. Trump'ın imzaladığı kararnameler çerçevesinde ABD, BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) çekildi.

Kararname kapsamında, ABD hükümetinin BM'ye düzenli olarak sağladığı bütçe payları da kesilecek. Dışişleri Bakanlığı, UNRWA ve UNHRC'ye yönelik tüm ödemelerin durdurulacağını BM Genel Sekreteri'ne bildirecek. Ayrıca, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyeliği konusunda 90 gün içinde kapsamlı bir inceleme yapılarak ABD'nin örgütte kalıp kalmayacağına ilişkin nihai karar verilecek.

UNHRC'nin insan hakları ihlallerine karışan ülkeleri koruduğu belirtilen kararnamede, UNESCO'nun ise son yıllarda İsrail karşıtı politikalar yürüttüğü, kendini yenileme ve artan borçlara ilişkin endişeleri giderme konusunda başarısız olduğu ifade edildi.

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ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABD hükümeti, yalnızca BM içindeki kuruluşları değil, aynı zamanda ülkenin üyesi olduğu diğer uluslararası örgütleri de mercek altına alacak.

Kararnameye göre, ABD'nin taraf olduğu tüm uluslararası antlaşmalar ve örgütler 180 gün içinde gözden geçirilecek. Bu süreç sonunda, ülkenin çıkarlarına aykırı görülen örgütlerden ve anlaşmalardan çekilme ihtimali değerlendirilecek.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, alınan bu kararın ABD'nin uluslararası alandaki duruşunu güçlendireceği ve uluslararası örgütlere sağlanan fonların daha etkin kullanılmasını sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, uluslararası kuruluşları destekleme konusunda üzerine düşeni yapmıştır. Ancak bu destek, ülkemizin güvenliğine ve müttefiklerimizin çıkarlarına zarar veren politikalara dönüşmemelidir" ifadeleri yer aldı.