Trump ilk kez alenen maskeli

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde tedavi gören askerleri önceki gün ziyaret etti. Trump, salgının başından bu yana ilk kez alenen maske kullandı. Heyettekiler siyah bez maske takarken, Trump’ın maskesinin üzerinde başkanlık forsu yer aldı. Geçen mayıs ayında Arizona’daki bir maske üretim tesisini maskesiz şekilde ziyaret eden Trump, tepki çekmişti. Aynı ay solunum cihazlarının üretildiği Michigan’daki bir fabrikayı da maskesiz ziyaret eden Trump’ın, fabrikanın bazı bölümlerinde maske taktığı görüntüler basına sızmıştı. Trump bu olaya ilişkin, “Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim” demişti.

‘YERİ VE ZAMANI VAR’

İlk kez ‘alenen’ maskeyle görüntülenen Trump, “Şayet bilmeniz gerekiyorsa, bir maskem olacak” dedi ve ekledi: “Eğer hastanedeyseniz ve bilhassa birçok askerle ve kişiyle konuşuyorsanız bunu yapmalısınız. Bence maske takmak harika bir şey. Hiçbir zaman maskeye karşı olmadım, ancak yeri ve zamanı var.” ABD Başkanı, Oklahoma, Arizona ve South Dakota’daki seçim kampanyalarında dahi maske takmaktan kaçınmıştı.

Trump’ın bu ‘U dönüşünde’ gitgide kötüleşen salgının etkisi büyük. Ülkede ilk vakanın görüldüğü ocak ayından bu yana salgın artarak sürüyor. Geçen cumartesi günü ABD’de korona vakaları günlük 66 bin 528 artış ile kendi rekorunu kırdı. Dün Florida eyaleti, salgının başından beri ABD’de bir eyalette kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısını bildirdi: 24 saatte 15 bin 299 vaka ve 45 ölüm rapor edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 3 milyon 389 bin ile Chicago şehrinin nüfusunu geçti. Ölenlerin sayısı da 137 bini aştı.

TEPKİLER ARTIYOR



ABD’deki kötü gidişat ve tünelin sonunun henüz karanlık olması, Trump yönetimine karşı sesleri yükseltiyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat birçok vali, hatta Başkan Yardımcısı Mike Pence bile son haftalarda konuya ciddiyetle yaklaşıyor. Arizona ve Georgia eyaletlerinin Cumhuriyetçi valileri, kamusal alanda maske takılması konusunda halkı sık sık uyarıyor. Amerikan basını da, Trump yönetiminin süreci kötü yönettiğini belirterek ülkenin bir çıkış planı olmadan ‘bataklığa sürüklendiği’ görüşünde.

BİR REKOR DAHA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 24 saatte 230 bin 370 yeni vaka rapor edildiğini ve yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Artışa en büyük katkı ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan geldi. Dünya çapında vakalar 13 milyona ulaşırken, 7 ayda 569 bin insan öldü.

JAPONYA’DA İKİ AMERİKAN ASKERİ ÜSSÜ KARANTİNAYA ALINDI

ABD, ana karası dışında da salgınla boğuşuyor. Japonya’nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine, adadaki iki askeri üs karantinaya alındı. ABD üslerindeki 61 personelin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Okinawa Valisi Tamaki Denny, “Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var” dedi. Tamaki Denny, vakaların 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulandığına dikkat çekti. Üslerde doğrulanan vaka sayılarını görünce adeta şok olduğunu dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine “çok sayıda” ifadesini kullanmakla yetindi.