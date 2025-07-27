Trump ılımlı bakıyor, Kremlin’in zirve için acelesi yok

Haberin Devamı

‘ÖNCE UZLAŞMA OLSUN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna savaşını sona erdirmek için önümüzdeki hafta Rusya lideri Vladimir Putin ve ardından ABD Başkanı Donald Trump ile dörtlü zirve için temasa geçmeyi düşündüğünü dile getirmesinden kısa süre sonra Moskova’dan yanıt geldi. Açıklamayı yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya ve Ukrayna liderleri günün birinde büyük ihtimalle elbette bir araya gelecektir. Ancak ülke liderleri barış sürecini baştan ele almak için buluşmaz. Zirve hazırlanan barış anlaşmasının imzalanması için yapılır. Süreç tersine çalışmaz. Savaşın sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanan yol haritaları şimdilik birbiriyle tamamen çelişkili. Müzakere süreci sürdürülerek iki tarafın da kabul ettiği ortak planın ortaya çıkması gerek. Bizim ne istediğimiz çok iyi biliniyor. İhtilafın derinliği göz önüne alındığında Ağustos ayı sonunda Putin ile Zelenski arasında bir zirvenin yapılması imkansız görünüyor” dedi.

Haberin Devamı

TRUMP’TAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ve ABD liderleri şahitliğinde İstanbul’da Putin-Zelenski zirvesine Trump tarafından da olumlu sinyal geldi. İskoçya’ya doğru yola çıkmadan Trump, gazetecilere “Bu gerçekleşecek ama daha üç ay önce gerçekleşmesi gerekirdi” dedi. Trump ayrıca Rusya’nın ayak sürümeye devam etmesi durumunda Temmuz başında ilan ettiği 50 günlük ültimatomun sona ermesini beklemeden Rusya’ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar başlatabileceğini de sözlerine ekledi.