Trump ile Putin konuşurken yayına girdi: Kıyamet Günü Radyosu'nun gizemli şifresi çözüldü

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 2 saat boyunca Ukrayna'da barış konusunda telefonda görüştü. Trump, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı olduğunu ifade ederken, görüşme sırasında gizemli bir radyo istasyonundan istihbarat birimlerini alarma geçiren bir yayın yapıldı.

DailyMail'de yer alan habere göre, radyo yayını zamanlaması ile dikkat çekerken, "Kıyamet Günü Radyosu" olarak bilinen gizemli bir radyo istasyonundan aktarılan mesajlar istihbarat yetkililerini harekete geçirdi.

Soğuk Savaş döneminden kalma UVB-76 gibi istasyonlar, sıradan cızırtılar ve anlamsız görünen kod mesajları yayınlamasıyla ünlü. Ancak uzmanlar, bu mesajların bilinçli gönderildiğine inanıyor.

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"Kıyamet Günü Radyosu" olarak adlandırılan bu istasyonun, Rusya'nın gizli askeri iletişim ağının bir parçası olduğu ve hatta nükleer komuta sistemine bağlı bir "arıza durumu emniyet mekanizması" olabileceği düşünülüyor.

Londra Üniversitesi'nden elektronik ve radyo mühendisliği uzmanı Profesör David Stupples, bu yayınların muhtemelen nükleer savaş durumunda devreye giren bir arıza emniyet sistemi olduğunu iddia etti.

ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

UVB-76 istasyonu ilk kez 1982'de amatör telsizcilerin dikkatini çekti. O dönemde sadece şifreli bip sesleri yayınlayan istasyon, 1992'de dakikada 25 kez tekrarlanan vızıltı sesleri ve ara sıra kimliği belirsiz kişiler tarafından okunan isim, kelime ve sayı listeleri yayınlamaya başladı.

Trump-Putin görüşmesi esnasında, Moskova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki radyo istasyonu iki şifreli mesaj iletti.

İlk yayınladığı mesajın "NZhTI 89905 BLEFOPUF 4097 5573" olduğu ve birkaç saat sonra gelen mesajın "NZhTI 01263 BOLTANKA 4430 9529" anlamında geldiği belirtildi.

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Bu kodların askeri birimleri harekete geçirme veya nükleer alarm için kullanıldığı tahmin ediliyor.