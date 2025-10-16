Trump ile Putin arasında kritik görüşme: Görüşme iyi ve verimli geçti

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Orta Doğu barışı konusunda Putin'in kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Gelecek hafta ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği bir ABD heyetinin, Rus heyetiyle belirlenecek bir yerde bir araya geleceğini ifade eden Trump, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Orta Doğu barışının Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere yapılan müzakerelere yardımcı olacağını kaydeden Trump, "(Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ve ben, yarın Oval Ofis'te bir araya gelerek, Devlet Başkanı Putin ile yaptığım görüşmeyi ve daha birçok konuyu ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.