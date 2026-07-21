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Trump ile Netanyahu görüşmesine Vance engeli: ABD ile İsrail arasında tansiyonu yükselten iddia

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#ABD-İsrail Gerilimi#Trump-Netanyahu Görüşmesi#JD Vance
Trump ile Netanyahu görüşmesine Vance engeli: ABD ile İsrail arasında tansiyonu yükselten iddia
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 14:00

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ekibinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini engellemek için devreye girdiği öne sürüldü.

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Vance'e yakın isimlerin iki liderin görüşmesini engelleme çabasının arkasında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu belirtildi.

Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkinin kamuoyuna yansıtılandan çok daha iyi durumda olduğunu savunan üst düzey İsrailli yetkililer, iki lider arasındaki gerilimin bir kısmının "danışıklı dövüş” niteliği taşıdığını öne sürdü.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e yakın isimlerin "Trump'ı İran konusunda daha sert bir konuma itme girişimi" olarak niteledikleri ikili görüşmeye karşı çıktıkları ve aktif olarak engelleme girişiminde bulunduklarını vurguladı.

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Ayrıca haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un danışmanı Aryeh Lightstone'un Netanyahu ile bir araya gelerek olası görüşme için takvim belirlemesinin beklendiği aktarıldı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 27 Temmuz'daki cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitmeyi planlayan Netanyahu'nun, Trump'la bir görüşme garantisi almadan Washington'a gitmekten kaçındığı da kaydedildi.

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Trump ile Netanyahu görüşmesine Vance engeli: ABD ile İsrail arasında tansiyonu yükselten iddia

VANCE'İN İSRAİL'İ HEDEF ALAN AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Daha önce Trump’ın seçim döneminde bizzat İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat Başkan’ın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail’in ABD siyasetini etkilemeye çalışma konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirten Vance, kendisine saldıranlara, “Cehenneme kadar yolunuz var.” şeklinde karşılık verdiğini söylemişti.

İsrailli bazı yetkililerin İran ile ABD arasındaki barış görüşmelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Vance, "İsrail hükümetinin Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor ve İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz." demişti.

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#ABD-İsrail Gerilimi#Trump-Netanyahu Görüşmesi#JD Vance

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