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Trump ile Meloni arasında tansiyon yükseldi: Yalvardı, acıdım... 'Tamamen uydurma'

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#ABD#İtalya#Trump
Trump ile Meloni arasında tansiyon yükseldi: Yalvardı, acıdım... Tamamen uydurma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 18:09

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'yi öfkelendiren bir iddiada bulundu. Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çekilmek için yalvardığını öne sürdü. Meloni, Trump'ın bu açıklamasının "Tamamen uydurma" olduğunu söyledi.

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Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında yaptığı açıklamalar ile Avrupa siyasetinde gerilimin tırmanmasına neden oldu.

TRUMP’TAN ŞAŞIRTAN SÖZLER: YALVARDI, ACIDIM

ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan televizyon kanalı La7’ye verdiği röportajda G7 Zirvesi’nde yaşandığını öne sürdüğü bir anı anlatarak Meloni’yi hedef aldı.

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Trump, “Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. O kadar çok istiyordu ki ona acıdım ve çektirdim. Onunla konuştuğum için muhtemelen çok mutludur çünkü onunla konuşmak zorunda değildim” ifadelerini kullandı.

Açıklama, kısa sürede Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Trump ile Meloni arasında tansiyon yükseldi: Yalvardı, acıdım... Tamamen uydurma

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MELONİ’DEN SERT YANIT: TAMAMEN UYDURMA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iddialara video mesajla yanıt verdi ve Trump’ın sözlerini kesin bir dille reddetti.

Meloni, “Tamamen uydurma. ABD Başkanı keşke müttefiklerine gösterdiği bu sertliği Batı'nın düşmanlarına da gösterseydi. İtalya ve ben asla yalvarmayız” dedi.

Başbakan ayrıca, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendi müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ile Meloni arasında tansiyon yükseldi: Yalvardı, acıdım... Tamamen uydurma

ROMA-WASHINGTON HATTINDA DİPLOMATİK GERİLİM

Krizin en somut adımı ise İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’den geldi. Tajani, Trump’ın açıklamaları sonrası ABD ziyaretini iptal etti.

Tajani’nin 21-22 Haziran tarihlerinde Washington’da temaslarda bulunması bekleniyordu.

MELONI: “ZİRVEDE SORUN YOKTU”

Oysa Meloni, Evian’daki G7 Zirvesi’nin kapanışında yaptığı açıklamada farklı bir tablo çizmişti.

İtalyan lider, zirvede “çok olumlu bir hava” olduğunu ve dünya liderleri arasında “hiçbir sürtüşme yaşanmadığını” söylemişti.

Trump ile Meloni arasında tansiyon yükseldi: Yalvardı, acıdım... Tamamen uydurma

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İLİŞKİLERDE DÖNÜŞÜM: KÖPRÜDEN KRİZE

Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün ardından Meloni, bir dönem ABD ile Avrupa Birliği arasında “köprü lider” olarak görülüyordu. Ancak özellikle ABD-İran-İsrail hattındaki gerilimlerin ardından ilişkilerde soğuma yaşandığı belirtiliyor.

Trump’ın daha önce Papa 14. Leo’nun savaş karşıtı çıkışlarını eleştirmesi ve Meloni’nin bu açıklamalara tepki göstermesi de gerilimi artırmıştı.

Trump ile Meloni arasında tansiyon yükseldi: Yalvardı, acıdım... Tamamen uydurma

“CESUR OLDUĞUNU SANDIM”

Trump, daha önce İtalyan Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada Meloni için, “Şaşırdım. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım” ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Başkanı ayrıca, İran ile yaşanan savaş sürecinde İtalya’nın destek vermediğini öne sürerek, Amerikan askerlerinin İtalya’dan çekilebileceği mesajını da vermişti.

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#ABD#İtalya#Trump

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