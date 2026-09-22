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Trump ile Macron'dan dünyayı şaşırtan poz

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#Donald Trump#Emmanuel Macron#New York
Trump ile Macrondan dünyayı şaşırtan poz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 13:03

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki gün öncesine kadar Trump'ın Fransız topraklarını ABD bayrağı ile kaplanmış halde gösteren sosyal medya paylaşımı nedeniyle gerilim yaşayan iki isim, beklentilerin aksine samimi pozlar verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantıları için geldiği New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Macron, Trump ile "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İki ismin görüşmesi, henüz iki gün öncesine kadar yaşanan "harita krizi" merakla bekleniyordu. Trump'ın Fransa'ya ait toprakları Amerikan bayrağıyla kaplanmış halde gösteren bir sosyal medya paylaşımı, Washington ve Paris arasında tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Trump'ın paylaşımına Kanada Başbakanı Mark Carney ile birlikte yanıt veren Macron, ABD Başkanı'nın fikirlerini "tuhaf" diye nitelemişti. Fransız lider, ülkesinin haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

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Trump ile Macrondan dünyayı şaşırtan poz

MACRON VE TRUMP'TAN SAMİMİ GÖRÜNTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki görüşme, sanılanın aksine harita krizinin gölgesinde kalmadı. Rusya ile son dönemde artan gerilim nedeniyle ABD'nin desteğini yeniden kazanmaya çalışan Macron, Trump ile samimi bir görüntü sergiledi.

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Trump ile özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la çatışmalar konusunda olumlu bir görüşme yaptıklarını kaydeden Macron, "Konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu, küresel fiyatlar açısından önemli. Ardından Ukrayna ve Rusya hakkında uzun bir görüşme yaptık." dedi.

Trump ile Macrondan dünyayı şaşırtan poz

ABD İLE FRANSA ARASINDAKİ HARİTA GERİLİMİ

Le Figaro'ya açıklamalarda bulunan Fransız lider, Trump'ın ülkesinin denizaşırı topraklarına yönelik iddialarını reddetmişti. Macron, Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselde ABD bayrağı ile kaplanmış halde görülen Saint Pierre ve Miquelon takımadalarının Fransa toprağı olduğunu belirtmişti.

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Fransız lider, "İnsanların tuhaf fikirleri ya da tuhaf şeyler söylemesi nedeniyle bunu (takımadaların Fransa'ya ait olduğunu) her sabah tekrarlamayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Trump ile Macrondan dünyayı şaşırtan poz

MACRON VE CARNEY'NİN ORTAK MESAJI

Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney ile 20 Eylül'de takımadalarda görüşmüştü. Fransız basınına göre iki isim, ABD ile gerilimlerin zirveye çıktığı dönemde bir araya gelerek Trump'ın bölgesel emellerine karşı ortak duruş mesajı vermişti.

Takımadalar, Kanada kıyısına birkaç kilometre mesafede ve Grönland'a birkaç günlük seyir uzaklığında bulunuyor. Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme çabalarının ardından bölge, stratejik ilgi odağı haline gelmişti.

Trump ile Macrondan dünyayı şaşırtan poz

Macron, Carney ile Trump'ın hedefe koyduğu Saint Pierre ve Miquelon Trump'a karşı duruşlarının kararlı olduğunu bildirerek, "Bu güçlü bir mesaj" demişti.

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Trump daha önce Kanada'yı ilhak etmekle tehdit etmiş ve ülkeye karşı bir ticaret savaşı başlatmıştı.

Trump ile Macrondan dünyayı şaşırtan poz

GRÖNLAND SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Trump, sosyal medya hesabından 18 Eylül'de yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. Söz konusu anlaşmanın ABD'ye bir maliyetinin olmadığını belirten Trump, bu anlaşma ile Washington'ın Grönland üzerinde askeri anlamda her türlü varlık göstermeye hak kazandığını kaydetmişti.

Macron, duruma ilişkin olarak, "Danimarka egemenliğine saygı gösteriliyor, uluslararası hukuka saygı gösteriliyor. Gerginliği azaltmaya katkıda bulunan her şey olumludur" açıklamasını yapmıştı.

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Macron, Trump'ın geri adım atıp atmadığına ilişkin görüşü sorulduğunda yorum yapmaktan kaçınmıştı.

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#Donald Trump#Emmanuel Macron#New York

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