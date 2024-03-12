Trump ile görüşen Orban: ‘Kiev’e kuruş vermeyecek’

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Geçen cuma günü Trump’ı Florida’daki Mar-a Lago konutunda ziyaret eden Orban, Macaristan devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

SİLAH VERMEZLERSE BİTER

“Ukrayna-Rusya savaşına bir kuruş bile vermeyecek ve böylece savaş sona erecek. Zira Ukrayna’nın tek başına ayakları üzerinde duramayacağı aşikâr” diyen Macaristan lideri “Eğer Amerikalılar ve Avrupalılar para ve silah vermezlerse bu savaş biter. Amerikalılar para vermezse Avrupalılar bu savaşı kendi başlarına finanse edemezler ve o zaman savaş sona erer” ifadelerini kullandı. Trump’la görüşmesinde birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Orban, Cumhuriyetçi başkan adayını “barış adamı” olarak nitelendirdi. Trump’ın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için “detaylı bir planı” olduğunu kaydeden Orban, bu planın Macaristan’ın çıkarlarıyla da uyum gösterdiğini savundu. Trump birçok defa, kendisi ABD başkanı olsaydı Rusya-Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağını söylemişti.