Trump iddia etti: Gazze Şeridi’nde anlaşma yakın

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“Gazze’de anlaşmaya yakınız” diyen Trump, “Yakında çok iyi haberler alacağız. Gazze ile ilgili anlaşmaya zaten yakındık. İran’a saldırının anlaşmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ağır kayıp vermeyi sürdürüyor. Önceki gün Han Yunus’ta İsrail askeri aracının hedef alındığı saldırıda 7 İsrail askeri öldü. Bu, İsrail’in uzun süredir tek seferde verdiği en büyük kayıplardan biri olarak gösterildi.

530 KİŞİ YARDIM TUZAĞINDA ÖLDÜ

İsrail, yardım dağıtımı adı altında Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dünkü saldırılarda 14’ü yardım merkezi yakınlarında olmak üzere toplam en az 65 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in Gazze Şeridi’nde, ABD ve İsrail güdümündeki “Gazze İnsani Yardım Vakfı” kanalıyla kurulan insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs’tan bu yana 549 Filistinli öldü, 4 bin 66 kişi de yaralandı.

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‘ÖLÜMDEN ÖLÜM SEÇİYORLAR’

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de korkunç bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Lazzarini, Gazze’deki insanların, İsrail’in utanç verici sözde yeni yardım sistemi nedeniyle kendilerini tamamen kapana kısılmış hissettiğini vurgulayarak, “Kendi kendilerine şu soruyu soruyorlar; ‘Ailemi açlıktan ölüme mi terk edeyim, yoksa insani yardıma ulaşmaya çalışırken öldürülmeyi mi göze alayım” diye konuştu.