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Razi CANİKLİGİL
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump için toplandılar selam verip golfe gitti

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Trump için toplandılar selam verip golfe gitti
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ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri başkent Washington’da ‘1 Milyon MAGA Yürüyüşü’ (MAGA- Amerika’yı yeniden büyük yap) düzenledi.

Binlerce gösterici önce Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza yakınlarında toplandı, daha sonra Yüksek Mahkeme’ye yürüdü. Başkan Trump’ın destekçileri yürüyüşle Trump’ın seçime hile karıştırıldığı iddialarını yineleyerek, kendisini Başkan seçilen Joe Biden’e teslim olmamaya çağırdı. Önceki gün attığı tweet’te yürüyüşe katılacağını ima eden Trump, kalabalığın arasından konvoyla geçti ve ‘’Hileyi Durdurun”, “Şimdiye Kadarki En İyi Başkan” ve “Dört Yıl Daha” yazılı dövizleri tutan destekçilerini arabadan başparmağıyla selamlamakla yetinip Virginia’daki golf sahasına gitti.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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