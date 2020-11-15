Trump için toplandılar selam verip golfe gitti

Binlerce gösterici önce Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza yakınlarında toplandı, daha sonra Yüksek Mahkeme’ye yürüdü. Başkan Trump’ın destekçileri yürüyüşle Trump’ın seçime hile karıştırıldığı iddialarını yineleyerek, kendisini Başkan seçilen Joe Biden’e teslim olmamaya çağırdı. Önceki gün attığı tweet’te yürüyüşe katılacağını ima eden Trump, kalabalığın arasından konvoyla geçti ve ‘’Hileyi Durdurun”, “Şimdiye Kadarki En İyi Başkan” ve “Dört Yıl Daha” yazılı dövizleri tutan destekçilerini arabadan başparmağıyla selamlamakla yetinip Virginia’daki golf sahasına gitti.