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Trump için siyasi yasak istediler

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#ABD#Siyasi Yasak
Trump için siyasi yasak istediler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

ABD’de Kongre Binası’na 6 Ocak 2021’de düzenlenen baskını soruşturan “Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi”, 18 aylık soruşturmanın sonunda nihai raporunu yayınladı.

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845 sayfalık rapor, komitenin 9 üyesinin oybirliğiyle Adalet Bakanlığı’ndan 2020’deki ABD Başkanlık Seçimleri’ni geçersiz kılma ve yetki devrini engelleme çabaları nedeniyle eski Başkan Donald Trump’a karşı suçlamalarda bulunmasını talep etmesinden 3 gün sonra yayınlandı. Raporda şu ifadeye yer verildi: “6 Ocak’ın ana nedeni tek bir adamdı, yani birçok kişinin takip ettiği eski Başkan Donald Trump idi. 6 Ocak olaylarının hiçbiri onsuz gerçekleşemezdi.” Temsilciler Meclisi Komitesi, Trump’ın o günkü ayaklanmayı kışkırtan rolünün bir sonucu olarak bir daha kamu görevlerinde bulunmasını yasaklamayı düşünmesini Kongre’ye tavsiye etti.

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#Donald Trump#ABD#Siyasi Yasak

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