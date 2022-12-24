Trump için siyasi yasak istediler

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845 sayfalık rapor, komitenin 9 üyesinin oybirliğiyle Adalet Bakanlığı’ndan 2020’deki ABD Başkanlık Seçimleri’ni geçersiz kılma ve yetki devrini engelleme çabaları nedeniyle eski Başkan Donald Trump’a karşı suçlamalarda bulunmasını talep etmesinden 3 gün sonra yayınlandı. Raporda şu ifadeye yer verildi: “6 Ocak’ın ana nedeni tek bir adamdı, yani birçok kişinin takip ettiği eski Başkan Donald Trump idi. 6 Ocak olaylarının hiçbiri onsuz gerçekleşemezdi.” Temsilciler Meclisi Komitesi, Trump’ın o günkü ayaklanmayı kışkırtan rolünün bir sonucu olarak bir daha kamu görevlerinde bulunmasını yasaklamayı düşünmesini Kongre’ye tavsiye etti.