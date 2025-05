Trump için düzenlenen karşılama töreni dünya gündemine oturdu: BAE'li çocuklardan 'Al Ayyala' performansı

Trump, yanındaki basın mensuplarına "Bayıldım!" diyerek karşılamadan etkilendiğini söyledi. BAE yetkilileri, karşılama sırasında Trump'a altın işlemeli bir kolye takdim etti. ABD Başkanı, Orta Doğu turunun son durağı olan Abu Dabi'de başkanlık sarayında düzenlenen resmi yemeğe katıldı. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri ele alındı.

Görüşmeler sonucunda BAE'den ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

DANS GÖSTERİSİ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Trump'ı karşılamak için düzenlenen törende kız çocuklarının sergilediği Al Ayyala dansına sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Al Ayyala dansını "ilgi çekici" vulduğunu kaydeden çok sayıda kişi, BAE'ye özel bu kültürü araştırmaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarında, geleneksel BAE dansının sıra dışı olduğu vurgulandı. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden insan, görüntüleri kendi hesaplarından paylaşarak karşılamanın "eğlenceli" ve "farklı" göründüğünü dile getirdi.

ABD heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanı Susie Wiles, Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve bazı kabine üyeleri de dans gösterisi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Trump ise Al Ayyala dansı için "Bu muhteşem bir kültür" ifadelerini kullanarak, BAE’nin misafirperverliğini övdü.

A traditional Gulf dance is going viral for all the wrong reasons after being performed during Donald Trump’s visit to Abu Dhabi. It’s called Khaleegy, a centuries-old dance where women move in a slow, shuffling rhythm while swaying their hair in unison.pic.twitter.com/0j0yeve3kV