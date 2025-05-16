Trump için düzenlenen karşılama töreni dünya gündemine oturdu: BAE'li çocuklardan 'Al Ayyala' performansı

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Trump, yanındaki basın mensuplarına "Bayıldım!" diyerek karşılamadan etkilendiğini söyledi. BAE yetkilileri, karşılama sırasında Trump'a altın işlemeli bir kolye takdim etti. ABD Başkanı, Orta Doğu turunun son durağı olan Abu Dabi'de başkanlık sarayında düzenlenen resmi yemeğe katıldı. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri ele alındı.

Görüşmeler sonucunda BAE'den ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

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DANS GÖSTERİSİ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Trump'ı karşılamak için düzenlenen törende kız çocuklarının sergilediği Al Ayyala dansına sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Al Ayyala dansını "ilgi çekici" vulduğunu kaydeden çok sayıda kişi, BAE'ye özel bu kültürü araştırmaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarında, geleneksel BAE dansının sıra dışı olduğu vurgulandı. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden insan, görüntüleri kendi hesaplarından paylaşarak karşılamanın "eğlenceli" ve "farklı" göründüğünü dile getirdi.

ABD heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanı Susie Wiles, Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve bazı kabine üyeleri de dans gösterisi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Trump ise Al Ayyala dansı için "Bu muhteşem bir kültür" ifadelerini kullanarak, BAE’nin misafirperverliğini övdü.

A traditional Gulf dance is going viral for all the wrong reasons after being performed during Donald Trump’s visit to Abu Dhabi. It’s called Khaleegy, a centuries-old dance where women move in a slow, shuffling rhythm while swaying their hair in unison.pic.twitter.com/0j0yeve3kV — Darshan Dalal (@darshandalal98) May 15, 2025

BAE'NİN GELENEKSEL DANSI AL AYYALA

Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a özgü Al Ayyala, UNESCO'nun 2014 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine aldığı önemli bir performans sanatıdır. Bu gösteri, ilahiler, davul ritimleri ve dansın uyumlu birleşiminden oluşuyor. Tarihsel olarak savaş sahnelerini canlandıran bu sanat, bölgenin kültürel kimliğinin önemli bir parçasını temsil ediyor.

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Gösteride yaklaşık yirmi kişilik iki karşılıklı sıra halinde dizilen erkekler, mızrakları simgeleyen bambu çubuklar taşıyor. Davulcuların çaldığı enstrümanlar arasında büyük davullar, tefler ve pirinç ziller bulunuyor. Sanatçılar, ritim eşliğinde başlarını ve çubuklarını senkronize şekilde hareket ettirirken şiirsel sözler okuyor.

BAE'deki Al-Ayyala performanslarının en dikkat çekici unsurlarından biri, geleneksel kıyafetler giyen genç kızların saçlarını ritmik şekilde savurmasıdır. Bu özel figür, gösteriye farklı bir estetik boyut katıyor. Erkek sanatçılar ise kılıç ve benzeri sembolik silahları havaya fırlatarak yeteneklerini sergiliyor.

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Performansın müzik yapısı yedi farklı tondan oluşuyor ve duruma göre değişen ilahiler içeriyor. Özellikle düğünler, milli bayramlar ve önemli kutlamalarda sergilenen Al-Ayyala, toplumun tüm kesimlerinden katılımcıları bir araya getiriyor.

Al-Ayyala sanatçıları farklı yaş gruplarından ve sosyal sınıflardan bireylerden oluşuyor. Baş performans sanatçısı konumu genellikle babadan oğula geçen bir rol olarak biliniyor. Bu kişi, diğer sanatçıların eğitiminden ve geleneğin doğru şekilde aktarılmasından sorumlu tutuluyor.

Köklü geçmişiyle dikkat çeken bu sanat, Umman'ın kuzeybatı bölgelerinde de yoğun şekilde icra ediliyor. Toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan Al-Ayyala, genç kuşaklara kültürel değerlerin aktarılmasında önemli bir araç görevi görüyor. Performanslar, yerel halk tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor ve turistlerin de ilgisini çekiyor.

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BAE'DEN ABD'YE 1,4 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi. Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin yatırım taahhüdü için teşekkür etti.

ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu dile getiren Trump, Al Nahyan'a "Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum" diye konuştu.

ABD ile ilişkileri güçlendirmede kararlı olduklarını kaydeden Al Nahyan, şunları dile getirdi:

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"Gelecek 10 yıl içerisinde ABD ile 1,4 trilyon dolarlık yatırım planlıyoruz. ABD ile dostluğumuzu ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bölgede ve dünyada istikrarı sağlayacak her konuda ABD ile işbirliği yapmayı amaçlıyoruz."

ABD ile BAE arasındaki güçlü bir ortaklık bulunduğunu söyleyen Al Nahyan, Trump'a hitaben, "Ziyaretiniz, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığa güçlü bir destek sağladı" ifadesini kullandı.