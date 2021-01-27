Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
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Trump için azil tasarısı Senato’da
ABD Temsilciler Meclisi, eski başkan Donald Trump hakkında azil talebini içeren tasarıyı Senato’ya resmen sundu.
ABD tarihindeki dört azil davasından ikisi son iki yıl içinde Başkan Trump’a karşı açıldı. Trump, 6 Ocak’ta Kongre baskını öncesinde Beyaz Saray yakınında yaptığı konuşmayla destekçilerini isyana teşvik etmekle suçlanıyor. Azil yargısının 8 Şubat haftasında Senato’da başlaması bekleniyor.
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