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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump için azil tasarısı Senato’da

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Trump için azil tasarısı Senato’da
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ABD Temsilciler Meclisi, eski başkan Donald Trump hakkında azil talebini içeren tasarıyı Senato’ya resmen sundu.

ABD tarihindeki dört azil davasından ikisi son iki yıl içinde Başkan Trump’a karşı açıldı. Trump, 6 Ocak’ta Kongre baskını öncesinde Beyaz Saray yakınında yaptığı konuşmayla destekçilerini isyana teşvik etmekle suçlanıyor. Azil yargısının 8 Şubat haftasında Senato’da başlaması bekleniyor.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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