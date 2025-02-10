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Trump, ‘Harry’nin yeterince sorunu var’ diye dalga geçti: Şimdilik sınır dışı yok

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Prens Harry#Meghan Markle
Trump, ‘Harry’nin yeterince sorunu var’ diye dalga geçti: Şimdilik sınır dışı yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Geçen yıl yaptığı bir açıklamada İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın ABD’de yaşayan oğlu Prens Harry’yi sınır dışı edebileceğini ima eden ABD Başkanı Donald Trump, bundan vazgeçtiğini söyledi.

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Amerikan New York Post gazetesine konuşan Trump, Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti.

PRENS DAVA AÇMIŞTI

Harry’nin eşi Meghan Markle için “O korkunç biri” diyen Trump, “Bence zavallı Harry kontrol ediliyor” ifadesini kullandı. Prens Harry’nin Ocak 2023’te yayımlanan anı kitabında daha önce uyuşturucu kullandığını itiraf etmesinin ardından, Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, Prens Harry’nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na dava açmıştı. ABD vize başvurularında uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

 

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#Trump#Prens Harry#Meghan Markle

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