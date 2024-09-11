Trump-Harris düellosunu kim kazandı? Dikkat çeken anket...

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CNN, münazarayı izlediğini belirten 605 kayıtlı Amerikalı seçmenin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcıların yüzde 63'ünün canlı yayın tartışmasında Harris'in Trump'tan daha iyi performans sergilediğini düşündüğü belirtildi. Ankette, aynı seçmenlerin münazara öncesi hangi adayın performansının daha iyi olacağı konusunda eşit bölündüğü aktarıldı.

Ayrıca anket sonuçlarına göre, Trump ve ABD Başkanı Joe Biden arasında 27 Haziran'da yapılan münazarayı izleyen ve Trump'ın Demokrat rakibinden daha iyi performans gösterdiğini söyleyen seçmenlerin fikrinin değiştiği gözlemlendi.

ANKET HARRİS'İ İŞARET EDİYOR

Washington Post (WP) gazetesi, Harris ve Trump'ın ilk canlı yayın münazarası sonrası başkanlık seçiminin kaderini belirleyen "salıncak eyaletler" Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'dan kime oy vereceğine henüz karar verememiş seçmenlere sorular sordu.

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Ankete katılan seçmenlerin çoğu, Harris'in münazarada daha iyi performans sergilediğini söyledi. Yanıtlara göre Harris, kendisine oy vermeyi "planlayan" kişilerin desteğini kazanmış görünüyor.

Münazara öncesi "muhtemelen" Harris'e oy vereceklerini belirtenlerin yüzde 40'ından fazlası münazaranın ardından cevaplarını "kesinlikle Harris'e oy vereceğim" şeklinde değiştirdi.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump, dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koymuştu.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bunun en iyi münazaram olduğunu düşünüyorum, özellikle de bire karşı üç kişi olduğu için." ifadesini kullandı.

Münazaranın yaptığı en iyi tartışma olduğunu belirten Trump, etkinliğin insanlar tarafından "büyük galibiyet" olarak tanımlandığını savundu.

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İSPANYA TARAFINI SEÇTİ

Televizyon münazarası için değerlendirme yapan İspanya'da hükümet yetkilileri kazananın Harris olduğunu savundu.

Özellikle koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) olan bakanlar Harris'e desteklerini ifade eden açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki İlişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, "Televizyon münazarasını izlemedim ama okuduklarım ve dinlediklerim kadarıyla Harris, Trump'a soğuk bir duş aldırmış. Kazanan Harris olmuştur. Bundan çok memnunuz, dünya için iyi bir şey." dedi.

Eşitlik Bakanı Ana Redondo da "Harris, bu münazaranın açık kazananıdır ve göreve hazır olduğunu göstermiştir. Kariyerini, yaptıklarını zaten biliyoruz ama Kamala Harris'in mükemmel bir performans göstermesi bizi de şaşırttı." şeklinde konuştu.