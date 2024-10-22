Trump hamburgercide patates kızarttı

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HARRIS’İ TİYE ALDI

Hamburgercide çalışanlarla tokalaşan Trump, patates kızartma makinesini kullanan çalışanlardan bilgi aldı, sonra çalışmaya başladı. Trump, patatesleri kızarttıktan sonra siparişlerini bekleyen müşterilere menülerini teslim etti. Servis sırasında bekleyen müşterilerle sohbet de eden Trump’a çevrede bulunan Cumhuriyetçi destekçileri yoğun ilgi gösterdi. “Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü Kamala bunu yapmadı” diyen Trump, hazırladığı patates kızartmalarından basın mensuplarına da ikram etti. Harris, başkan adayı olduktan sonra katıldığı bir programda gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinin şubesinde çalışırken patates kızarttığını ve daha sonra kasada çalıştığını söylemiş, Trump ise bu söylemin yalan olduğunu savunmuştu.

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KAMALA HARRİS’E STEVE WONDER DESTEĞİ

ABD Başkan yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, önceki gün 60’ıncı yaş gününde Georgia’daki iki kiliseyi ziyaret ederek bölgede yaşayan siyahilerden destek istedi. İkinci etkinlikte Harris ile birlikte sahne alan efsanevi şarkıcı Steve Wonder, Harris için ‘Happy Birthday’ (Mutlu Yıllar) parçasını seslendirdi.

SİYAHİLERE ÇAĞRI

California’daki gençliğindeki dini deneyimlerin siyasetini nasıl etkilediğini anlatan Harris, “Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz; kaos, korku ve nefretin olduğu bir ülkede mi, yoksa özgürlük, şefkat ve adaletin olduğu bir ülkede mi” diye sordu. “Bir demokraside yaşamanın en güzel yanı, biz insanların bu soruyu yanıtlama gücüne sahip olmamızdır. Bu yüzden sadece sözcüklerimizle değil, eylemlerimizle ve oylarımızla da yanıt verelim” diyen Harris, incilden kesitler sunarak, “Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar” ifadesini kullandı.