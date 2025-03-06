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Trump, Hamas'ı yine tehdit etti: Bu sizin son uyarınız

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#Hamas
Trump, Haması yine tehdit etti: Bu sizin son uyarınız
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 01:20

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini belirtti.

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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu yineledi.

"TÜM REHİNELERİ ŞİMDİ SERBEST BIRAKIN"

Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

"BU SİZİN SON UYARINIZ"

Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.

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#Trump#ABD#Hamas

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