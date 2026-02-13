Trump 'Hakkında konuşmam yasak' demişti! İşte ABD'nin Venezuela'da kullandığı gizli silah: 'Discombobulator'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonda kullanıldığını öne sürdüğü “discombobulator” adlı silah tartışma yaratmaya devam ediyor.

Trump, NewsNation televizyonuna verdiği mülakatta, ABD ordusunun Maduro’ya yönelik operasyonda “ABD'nin daha önce kullanılmamış askeri teknolojiler kullandığını” söyledi. Operasyonda “gizli ses silahı” kullanıldığını belirten Trump, “ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu” iddia etti.

“RUS VE ÇİN YAPIMI ROKETLER ÇALIŞMADI”

Trump, daha sonra New York Post gazetesine verdiği röportajda, saldırıda “discombobulator” adını verdiği yeni silahın önemli rol oynadığını açıkladı. Bu silahın “karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını” savunan Trump, konu hakkında konuşmasının “yasak” olduğunu ifade etti.

Trump, “Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela’da bulunan bir kişinin açıklamalarına yer verdi. Paylaşımda bir güvenlik görevlisinin, “Venezuela'daki tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını” öne sürdüğü, “çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey” algıladığını ve “kafası patlayacakmış gibi hissettiğini” iddia ettiği aktarıldı.

OPERASYONUN HEDEFİ: RADAR VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Trump’ın hakkında sınırlı bilgi verdiği ve daha önce kamuoyunda adı duyulmayan bu silah merak konusu oldu. AA muhabiri, “discombobulator” hakkında bilinenleri derledi.

CNN’e konuşan ABD’li askeri yetkililere göre, Venezuela’ya yönelik operasyon ülke genelindeki radar, iletişim ağları ve hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmayı amaçlayan koordineli saldırılarla başladı. Bu hamlelerin, özel harekât güçlerinin ülkeye girişini kolaylaştırmak için hava sahasını temizlemeyi hedeflediği belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine, 150’den fazla uçağın operasyona katıldığını açıkladı. Operasyonda bombardıman uçakları, savaş jetleri, istihbarat ve gözetleme platformlarının görev aldığı bildirildi.

Bir ABD’li yetkili, operasyon sırasında Venezuela’nın erken uyarı sistemleri ve hava savunmasının siber saldırılarla devre dışı bırakıldığını söyledi. Kara harekâtı aşamasında ise personelin yönünü ve algısını bozmak amacıyla ses temelli akustik araçlar kullanıldığı ifade edildi. Trump, bu aşamada “discombobulator” adlı silahın devreye girdiğini iddia etti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar ise söz konusu sistemin devrim niteliğinde tek bir yeni silah olmadığını, mevcut teknolojilerin birleşiminden oluşan bir kapasiteyi tanımladığını değerlendiriyor. “Discombobulator” teriminin, siber, elektronik ve akustik askeri sistemlerin kombinasyonunu ifade ediyor olabileceği belirtiliyor.

ABD ordusunun, sistem ve ekipmanları devre dışı bırakmak için Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD), elektronik harp sistemleri ve “Stuxnet” benzeri siber araçları halihazırda kullandığı biliniyor. LRAD ve benzeri sistemler, yüksek ve yönlendirilmiş ses dalgaları yayarak uzaktan uyarı ve kalabalık kontrolü sağlıyor; ancak yüksek düzeyde ağrı, baş dönmesi ve işitme hasarına yol açabiliyor.

Bazı uzmanlar ise “discombobulator”ın yüksek güçlü bir mikrodalga sistemi olabileceğini öne sürüyor. Bu tür bir sistemin, fiziksel bir patlama yaratmadan hedefin hem teknik altyapısını hem de biyolojik işlevlerini geçici olarak etkisiz hale getirebileceği değerlendiriliyor.

Trump’ın iddiaları ve operasyonun detaylarıyla ilgili tartışmalar sürerken, “discombobulator”ın gerçekten yeni bir silah mı yoksa mevcut teknolojilerin farklı bir isimle sunulması mı olduğu sorusu yanıt bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.