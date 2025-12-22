Trump gözünü yeniden Grönland'a dikti: Danimarka'dan sert tepki

Haberin Devamı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Landry'yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Paylaşımında Trump, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğini belirterek "Jeff, müttefiklerimizin ve dünyanın güvenliğini sağlamak için ABD'nin çıkarlarını güçlü şekilde ileri taşıyacak." ifadesini kullandı.

Louisiana Valisi Jeff Landry

DANİMARKA'DAN TRUMP'A YANIT

Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasına tepki gösterdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'in "satılık" olmadığını belirterek "Grönlandlılar kendi geleceklerini kendileri belirler. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin demokratik değerlerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de sosyal medyasında, ABD'nin ülkelerine Özel Temsilci atamasının kendileri için bir şey ifade etmediğini kaydederek, "Kendi demokrasimiz, kararlarımız ve dimdik duran güçlü bir topluluğumuz var. Grönland, Grönlandlılara aittir ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

'KIRMIZI ÇİZGİ' HATIRLATMASI

Danimarka medyasına açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Ken Howery'nin yakın zamanda Grönland'in başkenti Nuuk'u ziyaret ettiğini aktararak, toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda Danimarka'nın ABD'ye karşı kırmızı bir çizgisi olduğunu vurguladı.

Rasmussen, "İyi ilişkiler içinde olduğumuzu ve her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorduk. Şimdi birdenbire özel bir temsilci geliyor. Bunun amacı ne? Elbette bunun için bir açıklama talep etmeliyiz." dedi.

Danimarka'daki çok sayıda parti de ABD Başkanı Trump'ın, Valisi Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasını tepkiyle karşıladı.

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen

TRUMP'IN GRÖNLAND TALEBİ

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

TRUMP'A TEPKİLER YOĞUN

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz ,satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.