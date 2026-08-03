Trump 'Görüşmeler yeniden başlayacak' demişti: Hürmüz'de sıcak saatler

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İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi. Tahran yönetimi, ABD ile müzakere yürütmediğini açıklarken, Washington ise İran'la görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

İRAN BASINI: ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemi, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA tespit etti.

Haberde, hava aracının tespit edildikten sonra vurularak düşürüldüğü belirtildi.

İran makamlarından ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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TAHRAN: "ABD İLE MÜZAKERE HALİNDE DEĞİLİZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini açıkladı.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Umman ile yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

İranlı sözcü, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak."

Bekayi, Umman ile görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişleri için yeni ve geçici bir güzergah oluşturulmasına yönelik olduğunu belirtti.

PAKİSTAN ARABULUCU, KATAR DESTEK VERİYOR

İranlı yetkili, mevcut süreçte arabulucu ülkenin Pakistan olduğunu, Katar'ın ise arabuluculuk çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Bekayi, Çin'in de bölgede artan çatışma ve güvensizlikten endişe duyduğunu ve gerilimin daha fazla yükselmemesi için çaba gösterdiğini aktardı.

ABD'nin bölgedeki askeri üslerini kullanmasının istikrarsızlığı artırdığını savunan Bekayi, Washington yönetiminin yalnızca İran'ın değil, bölgedeki diğer ülkelerin güvenliğini de tehdit ettiğini öne sürdü.

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BEKAYİ'DEN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarına değinen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz İranlı olarak kalalım. Kendi ahlakımız var. Başkalarının kötü sözlerini örnek alacağımızı düşünmüyorum."

Bekayi ayrıca İran'a yönelik "saldırgan tutumun" ancak güç ve caydırıcılıkla engellenebileceğini söyledi.

TRUMP: GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı.

New Jersey'den Washington'a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, planlanan saldırının ertelenmesinin ardından ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlayacağını belirtti.

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Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda kısa sürede anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü söyledi.

"BÜYÜK ÇAPLI SALDIRIYI DURDURMAMIZI İSTEDİLER"

Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan temasların kendisini planlanan saldırıyı durdurmaya yönlendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." dedi.

Trump, görüşmelerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

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"Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Yarın öğleden sonra başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz."

ABD Başkanı ayrıca, İran'la bir anlaşmaya varılması halinde birçok kişinin hayatının kurtulacağını savundu.

Trump, "Bunu yapmamızı istemediler ve açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Hürmüz Boğazı ve nihayetinde (İran'ın) nükleer silahsızlanması ile ilgili bir anlaşmanın çok yakında sağlanacağını düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

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