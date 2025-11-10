×
Dünya Haberleri

Trump göçmen istemiyor! Hasta olana vize yok

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Göçmen#Obezite
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 07:00

Göreve geldiğinden bu yana çok sıkı bir göç politikası yürüten ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, vize kurallarına yönelik sıkılaştırmada dikkat çekici bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışı büyükelçilikleri ve konsolosluklarına gönderilen bilgilendirme yazısında, obezite ve diyabet gibi hastalıkları olanların vize başvurularının iptal edilebileceği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre bildirgede buna gerekçe olarak bu tür hastalıkları olan kişilerin ya da yaşlıların ABD kamu kaynaklarına yük oluşturabileceği gösteriliyor. Bildirgede, “Başvuranların sağlık durumunu değerlendirmelisiniz. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kanserler, diyabet, metabolik hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve akıl sağlığı sorunları gibi bazı tıbbi durumlar yüz binlerce dolarlık bakım gerektirebilir” ifadeleri dikkati çekiyor. Söz konusu bilgilendirme yazısı tüm vize başvurularını kapsayacak şekilde gönderilse de ilgili kısımların yalnızca oturum izni başvurularında uygulanmak üzere kayda geçtiği belirtiliyor. Vize sürecinde başvuranların sağlık durumlarına ilişkin tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların taranması ve aşı geçmişinin kontrolü standart prosedürler uygulanıyordu ancak yeni bildirge vize memurlarına başvuranların sağlık durumlarından hareketle karar verme bağlamında büyük bir yetki tanıyor. Trump yönetimi sıkı göçmen politikası kapsamında on binlerce yasadışı göçmeni tutukladı ve sınır dışı etti, ülkeye gelecek yasal göçmen sayısını kısıtladı ve sınır kontrollerinde saldırgan önlemler aldı.

