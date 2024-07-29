Trump geriye düştü: Seçim anketlerinde Kamala etkisi

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yürüttüğü son ankete göre Harris özellikle beyaz olmayan ABD seçmeni arasında Biden’a göre daha fazla destek buldu ve Demokrat Parti içinde seçim kampanyasına yönelik ilgi ve coşkuyu arttırdı.

BIDEN’DAN DAHA İYİ

WSJ’nin Harris ve Trump ile kararsızım seçeneklerine yer verdiği anketinde, Cumhuriyetçi Trump yüzde 49’a yüzde 47 ile Harris’in önünde yer alıyor. Ancak Biden henüz adaylıktan çekilmemişken bu ay başında yapılan aynı ankette Trump’ın 6 puanlık bir farkla önde olması nedeniyle, Harris’in kısa sürede kapattığı fark önemli bir çıkış olarak değerlendiriliyor. WSJ’nin diğer küçük partilerin adaylarını da dahil ettiği ankette ise Kamala Harris yüzde 45’lik oranla birinci çıkarken, Trump yüzde 44 alıyor. Biden ay başında yapılan ankette Trump’ın 6 puan gerisinde görünüyordu. Ankete göre Harris’in beyaz olmayan seçmen arasında gördüğü destek yüzde 63 olarak gerçekleşirken, aynı alanda Biden ise yüzde 51 oranını yakalayabilmişti.