Trump geri alamıyor...Biden'ın giderayak verdiği karar ABD'yi karıştırdı:'Bu affedilemez bir ikiyüzlülük'

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ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak, oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini Amerikan kamuoyu ile paylaştı. Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savundu.

"YETER ARTIK"

Joe Biden, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığının kararlarına müdahale etmeyeceğimi belirttim ve oğlumun haksız bir şekilde yargılandığını izlerken bile sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık." ifadesini kullandı.



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ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, söz konusu davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, Hunter'la ilgili davanın artık "siyasi bir intikam" meselesine dönüştürüldüğünü iddia etti.

Biden, açıklamasında, "Adalet sistemine inanıyorum ancak bununla boğuşurken, aynı zamanda haksız bir politikanın da bu sürece bulaştığına ve bunun adaletin bozulmasına yol açtığına inanıyorum . Umarım Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: BU BİR SUİSTİMAL

CNN'de yer alan bilgilere göre, Biden'ın resmi af kararı Trump tarafından geri alınamıyor.

Seçilmiş Başkan Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Biden'ın oğlunu affetmesini "bir suistimal ve adaletsizlik" olarak nitelendirdi.



Biden'ın başkanlık görevini bırakmasına sayılı günler kala aldığı karar ABD'de deprem etkisi yarattı. CNN International'a konuşan kaynaklara göre Biden kendine gelecek eleştirilerin farkında ve buna rağmen bu kararı aldı. CNN'in haberinde "Bu daha çok bir aile kararıydı; Biden'ın baba rolü, hayatı boyunca elinde tutacağı tek unvan ve bu her şeyin üstünde" ifadeleri dikkat çekti.

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İngiliz Guardian gazetesi Biden'ın 'ikiyüzlülükle' suçlarken, Hills karara her iki taraftan da tepki yağdığını ve bu adımın siyaset dünyasını sarstığını vurguladı.



The Atlantic'de yer alan haberde bunun 'affedilemez bir ikiyüzlülük' olduğu belirtildi ve "Biden, adalet sisteminin sonuçlarına uyacağını söylemişti ancak sözünü bozarak ve oğlunun 11 yıllık bir süre içinde işlemiş olabileceği suçlar için kapsamlı bir af çıkardı. Biden ülkesinden çok kendi duygularını önceliklendirmeyi seçti." ifadeleri yer aldı.

NY Post gazetesi bunu bir 'çifte standart' olarak değerlendirirken, AP haber ajansı Biden'ın kamuoyu önünde verdiği bir sözü aleni bir şekilde bozduğunu yazdı.



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Hunter Biden, hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss'in ofisi tarafından, California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İddianamede, 3'ü ağır suçlama olmak üzere 9 vergi suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Biden'ın, 2017 ve 2018 yıllarında 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemediği ve hileli vergi beyannameleri vererek vergi kaçırdığı belirtiliyor.

Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda Biden'ın, hakkındaki iddialar çerçevesinde savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak taraflar detaylarda uzlaşamayınca anlaşma sağlanamamıştı.

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ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla, Adalet Bakanlığını da Hunter Biden hakkındaki vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlatmakla eleştiriyor.



Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Öte yandan Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili Delaware eyaletinde açılan diğer federal davadaki yargılama sonucunda 11 Haziran'da iddianamede yer alan 3 suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD Başkanının oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

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ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.