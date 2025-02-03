Trump: Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisi yok

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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok." açıklamasını yaptı.

NETANYAHU İLE NE KONUŞACAK?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da görüşeceğini belirten Trump, bölgedeki duruma ilişkin tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti.