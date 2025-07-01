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Trump Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Netanyahu Washington yolcusu

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#Trump#Gazze#Ateşkes
Trump Gazzede ateşkes için tarih verdi: Netanyahu Washington yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 16:01

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Gazze Şeridi'nde ateşkesin gelecek hafta sağlanabileceğini dile getirdi.

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Trump, Florida'daki geçici göçmen gözaltı merkezinin açılışı için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı, "(Ateşkesin) Gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Trump, önümüzdeki hafta Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze ve İran hakkında görüşeceğini belirterek, "(Netanyahu) Buraya geliyor. Birçok şey hakkında konuşacağız. İran'da elde ettiğimiz büyük başarıdan bahsedeceğiz. Ayrıca Gazze hakkında da konuşacağız" açıklamasını yaptı.

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TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞECEK

Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'de görüşmek üzere yola çıkacağım" dedi.

İsrail Başbakanı ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile de bir araya geleceğini kaydetti.

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Ticaret anlaşmasına varmak için önceden görüşmeleri gereken birkaç konu olduğunu ifade eden Netanyahu, "Kongre ve Senato liderleriyle toplantılar yapacağız. Burada ayrıntılarını vermeyeceğim güvenlik toplantıları gibi birkaç ek konu da var" ifadelerini kullandı.

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#Trump#Gazze#Ateşkes

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