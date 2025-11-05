Trump Gazze sürecinde Türkiye’yi istiyor

Haberin Devamı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Başkan Trump’ın Gazze sürecinde Türkiye’yi merkezi bir aktör olarak gördüğünü, ancak bu durumun İsrail’in tepkisine yol açtığını yazdı.

İSRAİL İSTEMİYOR

Ortadoğu’daki sürecin mercek altına alındığı yazıda, Türkiye’nin Hamas’la olan ilişkilerini ateşkes sürecinde etkili bir şekilde kullandığı ve bunun Trump’ta olumlu etki bıraktığı belirtildi. Washington Post’a göre İsrail de Türkiye’yi İsrail’e düşman İslamcı gruplarla fazla yakın ilişkiler içinde olarak görüyor ve ülkeyi Ortadoğu genelinde nüfuz mücadelesinde başlıca rakiplerinden biri olarak değerlendiriyor. Gazze’de Türkiye’nin olası bir rol üstlenmesi ihtimali, İsrail tarafında ciddi bir endişe yaratmış durumda. Nitekim İsrail’in eski ABD Büyükelçisi Michael Oren, “Eğer sonunda İran ve Hizbullah’tan kurtulur, ancak bu kez Gazze’nin içinde Türkiye, Katar ve Müslüman Kardeşler’le karşılaşırsak, son derece tehlikeli bir durum olur” diyor. İsrail askeri istihbarat teşkilatı Aman’ın eski Filistin işleri bölüm şefi Michael Milshtein ise “Türklerin ve Türk grupların Gazze’ye girme fikri, Türk müdahalesini önlemek için bu kadar çaba sarf ettikten sonra İsraillileri çılgına çeviriyor. Onlar resmi bir düşman değil, ancak İsrail’in ortağı olmadıkları da açık” yorumunda bulunuyor.

İLİŞKİLER GELİŞİR

Öte yandan gazete, Türkiye’nin uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazır olduğunu ve bu planın Trump yönetimi tarafından açık biçimde desteklendiğini bildirdi. Buna göre, Türkiye’nin Gazze sürecine aktif katılımının, Ankara-Washington ilişkilerini güçlendireceğine dikkati çekildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise önceki gün, 6 Müslüman ülkenin dışişleri bakanlarıyla İstanbul’da yaptığı görüşmede, Gazze’de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü ile ilgili ‘yasal çerçeve’ vurgusu yapmıştı. Fidan toplantıda, “Türkiye barış için elini taşın altına sokmaya hazır ancak yasal çerçevenin Türkiye açısından da uygun olması önemli” diye konuşmuştu.