Trump Gazze için tarih verdi: Netanyahu'dan skandal savunma! Hastane katliamında yeni iddia

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede basın mensuplarının Gazze ile ilgili sorularını yanıtladı.

Gazze'de ciddi düzeyde açlık yaşandığını ve bunu uluslararası kurumların da teyit ettiğini hatırlatan bir gazetecinin sorusuna cevap veren Trump, "(Gazze'deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Trump, bununla birlikte oradaki sürecin "sonuna yaklaşıldığını" kaydetti.

'BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMALI'

İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaşın "binlerce yıldır" sürdüğünü savunan ancak Gazze'deki duruma "bir an önce çözüm bulunması gerektiğini" dile getiren ABD Başkanı Trump, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda" ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını ifade eden Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Trump, Gazze'deki insani krizin sona ermesi için ABD'nin İsrail nezdinde "diplomatik girişimde" bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, bu yönde çaba gösterdiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Bu bölümde söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas'ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda 20 sivil öldürüldü.

NETANYAHU'YA GÖRE SİVİLLERE SALDIRI 'TRAJİK BİR KAZA'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesine düzenledikleri saldırının "trajiik bir kaza" olduğunu iddia etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “trajik kaza” olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü vurgulandı.

Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, Trump’ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz" ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

NASIR HASTANESİ'NE SALDIRI

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği söylenmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.