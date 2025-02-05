Son dakika haberi... Trump: Filistinliler Gazze'den çıkmalı

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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Karmaşık bir durumun içerisindeyiz. Gazze şu an yıkım sahası. Binanın çoğu yıkıldı. Gazze yaşanabilir bir yer değil. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Gazze ölümle kaplı. Çok güzel bir alan var. İnsanların ölümden korkmamasını sağlamak istemiyoruz. Gazze'deki patlayıcı durum bizim için önemli. Tüneller var. Tünellerde kimin olduğunu bilinmiyor. Tünellerin nereye uzandığı bilinmiyor. Bunu çözmemiz için çalışmamız lazım.

"CEHENNEME DÖNMÜŞ YERLERE NEDEN DÖNMEK İSTESİNLER"

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Gazze önemli bir yer ve cehennemdeymiş gibi yaşadılar yıllarca. İnsanlar evlerine gitmek istiyor çünkü başka alternatifleri yok. Eğer alternatifleri olsaydı daha güzel bir yer seçerlerdi.

Benim umudum güzel bir şey yapmak üzere. Cehenneme dönmüş yerlere neden dönmek istesinler güzel imkan sunarsak. Biz onlara yüklü miktarda parayla alan inşa edebilirsek dönmek istemeyeceklerdir.

Kaliteli evler inşa edebiliriz. Ölmeden yaşayabilecekleri konumlar sağlayabiliriz. Gazze'ye dönmek istemeyecekleri çözüm sunmak istiyoruz.

Mısır olabilir, Ürdün olabilir... Mısır ve Ürdün'ün bana 'Hayır' diyeceğini sanmıyorum. Biden'a 'Hayır' derlerdi.

Gazze'ye geri gidin demek insanca olur mu sizce? Bu ölüm demek olur. Onlar Gazze'ye dönmek istemeyecekler.

Farklı bölgelerde de yapılabilir. Mısır ve Ürdün olmak zorunda değil ama onların ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyorum.

Katar destek olmaya çalışıyor. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını düşünüyorum.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ÜRETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğiz. Hizbullah'a para aktarılıyor. Ofis'i devretmemiş olsaydım 7 Ekim hiçbir zaman gerçekleşmezdi. Ben olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı da olmazdı, Çin de bu kadar şımarmazdı.

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NEETANYAHU: HAMAS, GAZZE'DE KALMAYACAK

Esirlerle ilgili bir soruya yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şunları söyledi:

"Savaşı bitireceğim ve onların serbest kalması için elimden geleni yapacağım. Başkan Trump'ın yardımıyla yeni bir rehine takası yaptık. Hamas, Gazze'de kalmayacak. Bir arada çalışıyoruz ve büyük bir fırsatımız var."