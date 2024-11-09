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Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Mahmud Abbas
Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 03:13

ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

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ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin Yönetimi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Abbas, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve kendisine iyi şanslar diledi.

Abbas görüşmede “uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu” ifade etti. Trump ise, Abbas'a “savaşı durdurmak için çalışacağını” ve “Orta Doğu'ya barışı getirmek” için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

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#ABD#Donald Trump#Mahmud Abbas

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