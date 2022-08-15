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Trump: FBI Mar-A-Lago baskını sırasında 3 pasaportumu çaldı

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#Donald Trump#FBI#Operasyon
Trump: FBI Mar-A-Lago baskını sırasında 3 pasaportumu çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 22:59

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Florida'da yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde yapılan aramada 3 pasaportunun çalındığını iddia etti.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapılmıştı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, FBI’ın baskın sırasında pasaportlarını aldığını iddia ederek, "Mar-a-Lago’daki FBI baskını sırasında diğer her şeyle birlikte 3 pasaportumu (birinin süresi dolmuş) çaldılar. Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi!" dedi.

TRUMP'IN EVİNDE ÇOK SAYIDA "GİZLİ BELGE" BULUNMUŞTU

Trump'ın Florida'daki malikanesinde yapılan aramada bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.
Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.

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#Donald Trump#FBI#Operasyon

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