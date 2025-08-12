Trump evsizleri Washington’dan atıyor

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da evsizlik ve suçla mücadele için yeni adımlar açıklayacağını duyurdu. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Evsizler DERHAL gitmek zorunda. Size kalacak yer vereceğiz, ama Başkentten ÇOK UZAKTA. Suçlular, sizin taşınmanıza gerek yok. Sizi hapse atacağız, ait olduğunuz yere” ifadelerini kullandı. Kenti “her zamankinden daha güvenli ve güzel” hale getirme sözü veren ABD Başkanı, dün de Beyaz Saray’da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

FEDERAL AJANLAR DEVRİYEDE

Geçen hafta federal kolluk kuvvetlerinin yedi gün boyunca Washington’da devriye yapması talimatını veren Trump, bu sürenin uzatılabileceğini ve Ulusal Muhafızların devreye alınabileceğini söyledi. Federal kurumlar geçen cuma gecesi kente 120’den fazla memur ve ajan gönderdi.

Öte yandan kentin Demokrat Partili Belediye Başkanı Muriel Bowser, Ulusal Muhafızların devriye için kullanılmasına karşı çıkarak, kentteki suç oranının azaldığına işaret etti. Bowser, şiddet suçlarının 2023’teki artıştan sonra bu yıl yüzde 26 azaldığını, kentin “dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri” gibi gösterilmesinin “abartılı ve yanlış” olduğunu söyledi. Demokrat siyasetçi, asıl ihtiyacın savcı sayısının arttırılması ve yıllardır boş olan 15 hâkimliğin doldurulması olduğunu vurguladı.

SOKAKTA EVSİZ AZ

Trump’ın çıkışı, hükümetin bürokrasiyi azaltma programında görevli Edward Coristine’in uğradığı saldırı sonrası geldi. Evsizlikle mücadele kuruluşu Community Partnership’e göre, Washington’daki yaklaşık 700 bin kişilik nüfusun 3 bin 782’si evsiz. Bu kişilerin çoğu da sokakta değil, barınaklarda veya geçici konutlarda kalıyor.