Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın Gizli Servis korumasını kaldırdı

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Yemin ederek ikinci dönem başkanlık görevine başlayan Trump'ın ilk işlerinden biri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını kaldırmak oldu.

X hesabından bir açıklama yapan Bolton, Trump'ın kararından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Bolton, konuyla ilgili açıklamasında, İran tarafından kendisine tehditlerin geldiğine işaret ederek, "Başkan Trump'ın Gizli Servis tarafından sağlanan korumayı sona erdirmeye karar vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı ama şaşırtmadı. Başkan Biden, ulusal güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerime rağmen bu korumayı 2021'de uzatma kararı almıştı." ifadelerini kullandı.

2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapan Bolton, Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olarak görülüyordu. Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.