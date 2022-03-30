Trump, eski dostu Putin’den yardım istedi: Biden’ın ailesini karalama kampanyama destek ol!

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JustTheNews adlı ABD’li haber sitesine bir röportaj veren Donal Trump bir kez daha savaşta durduğu yer ve yaptığı çağrı ile şaşkınlık yarattı. Trump, Putin’e seslendiği sözlerinde Rus liderin elinde bulunan Biden ve ailesiyle ilgili bilgileri dünyayla paylaşmasını istedi.

Hali hazırda ABD’nin baş düşmanı durumuna gelmiş bir ülkenin liderinden böyle bir istekte bulunması Trump’ın eski bir ABD başkanı olması nedeniyle tuhaf bulundu ve büyük tepki topladı.

Bu çağrı siyaset uzmanları tarafından Trump’ın başkanlık görevini yürüttüğü yıllarda kullandığı taktikle bire bir örtüşüyor şeklinde yorumlandı: “Donald Trump, ABD içi çıkarları için yabancı güçlerden yardım almak konusunda oldukça istekli bir siyasetçi.”

Hunter Biden ve Joe Biden'ın 2013 yılından kalma bir görüntüsü... Joe biden o günlerde ABD Başkan Yardımcısı idi

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Bu görüşün çok da yersiz olmadığı eski başkanın ABD’nin baş düşmanı haline gelen bir isimden bile yardım istemesiyle anlaşıyor.

DUYAN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Trump, dün verdiği röportajda Joe Biden’ın adı yolsuzluk soruşturmalarına karışmış oğlu Hunter Biden’dan bolca söz etti. Hunter Biden, gerek seks skandalları gerekse adını lekeleyen iş ilişkileri yüzünden babasının başını çokça ağrıtan bir figür olarak karcımıza çıkıyor.

Kremlin yönetiminin Hunter Biden’ın Rus iş insanlarıyla ve Rusya’daki yatırımlarıyla ilgili bilgileri elinde tuttuğuna ve bir nevi koz olarak kullanabileceğine inanılıyor.

İşte Trump’ın çağrısı da tam olarak bu durumla ilgili: Eski başkan Putin’e seslenerek Kremlin’de saklı tutulan bu bilgilerin dünyayla ve ABD’li yetkililerle paylaşılmasını istedi.

Trump, bir kez daha, tepki toplayan sözleriyle dünyada gündem olmayı başardı

Öte yandan böyle bir durumun doğrulu ya da Kremlin’in bu bilgilere erişimiyle ilgili haberler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor.

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"SORUNUN CEVABI PUTİN'DE"

“Bu soruların cevabının Putin’de olduğunu düşünüyorum” diyen Trump “Bence bu bilgileri yaymalılar. Bizler de cevapları öğrenmeliyiz.” sözleriyle Putin’e çağrısını tüm dünyaya duyurmuş oldu.

Trump'ın hamlesi kendi politik çıkarları için ülkesini tehlikeye atmak olarak yorumlandı

Hunter Biden’ın babası Joe Biden Başkan Yardımcısı iken yurt dışında birçok iş bağlantısı olduğu ve bu sayede büyük paralar kazandığı bilinen bir gerçek. O dönemde oğul Biden’ın Ukrayna ve Çin’i de kapsayan ülkelerle iş yaptığı biliniyor.

Hatta ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri bu döneme ait soruşturmaları yürütmeye devam ediyor ve Hunter Biden bu iş ilişkilerinden haksız kazanç elde etmekten suçlu bulunursa ceza alabilir.

Trump ve Putin basın önünde verdikleri pozlarla iki iyi dost izlenimi yaratıyordu

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Ancak Donald Trump’ın kast ettiği suçlamalar kanıtlanamıyor. Joe Biden’ın oğlunu kurtarabilmek adına ABD yargı makamlarını ya da siyasetçileri etkilediğine ve yetkisini kötüye kullandığına dair iddialar Hunter Biden’ın dava dosyalarına bile girebilmiş değil.

HUNTER BIDEN'IN ÜZERİNE GİTMEK İSTİYOR

Hunter Biden tüm bu soruşturmalar için yanlış bir şey yapmadığını ve soruşturma bitince suçlu olmadığının anlaşılacağını ve aklanacağını söylemişti.

Trump ve Putin arasındaki bu etkileşim geçmiş yıllarda da karşımıza çıkmıştı. 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın kampanya ekibi rakip aday Hillary Clinton’ın kampanyasını karalamak için Rusya’yı devreye soktuğu ve Rus ajanlarının seçimlere müdahale ettiği yönünde haberler manşetlerden inmemişti.

Joe Biden, başkan seçildiğini öğrendiğinde oğlu Hunter tarafından böyle tebrik edilmişti

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Seçim kampanyaları süresince Demokratların Rus askeri birimleri tarafından hacklenen epostaları gündemdeydi ve Trump’ın yakın çevresinin bu süreçte sürekli olarak bir Rus ajanıyla görüştüğü ve Clinton’ın kampanyasının zarar görmesi için çalışıldığı iddia edilmişti.

2019’a gelindiğinde ise Trump, Ukrayna lideri Zelenski’yi temelsiz bir soruşturma başlatmaya zorlamış ve o dönemde seçimlerde başkanlık için adaylığını koyan Biden’ı dize getirmeyi denemişti. Trump bununla yetinmeyip Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı da geri çekmişti.

RUSYA 'MERAKI' SORUŞTURMA GEÇİRMESİNE SEBEP OLDU

Bu durum Trump’ın ABD Başkanı olarak geçirdiği ilk soruşturmanın da sebebi oldu.

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2020’deki seçim öncesi dönemde de Trump’ın tanınmış yardımcılar Rus ajanı olduğu kesinleşmiş bir isimle sık sık bir araya geldi. Bu kişilerle yapılan görüşmelerde Biden ve ailesine zarar verebilecek ve dezenformasyon içeren bilgi-belgeler konuşuldu.

Trump'ın tepki toplayan hareketi 'Eski dosttan düşman olmaz' sözünü akıllara getirdi

Trump’la yaptığı ses getiren röportajın eski başkanın Florida’daki konutu Mar-a-Lago’da gerçekleştiğini anlatan gazeteci John Solomon, daha önceleri Ukrayna ve Joe Biden hakkında yaptığı haberler yalanlanmış bir isim.