‘Trump, Erdoğan’dan bir şeyler öğrenebilir’

Düşünce kuruluşu Atlantic Council’de Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili bir makale kaleme alan eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Türk sağlık sisteminin virüse karşı yenilgi almadığına dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa’da ve ABD’de görülen ekonomik yıkımdan kendisini korumayı başardığını belirten Bryza, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

SALGINI BASKILADI

“Salgının İtalya ve İspanya’da etkisini hissettirmeye başladığı mart başında Türkiye’yi büyük bir felaketin beklediği izlenimine kapıldım. Bu süreçte görüştüğüm bir Türk yetkili bana Türkiye’nin Nisan 2019’da bir salgınla başa çıkmak için 229 sayfalık bir plan hazırladığını söyledi. Salgın Türkiye’yi vurduğunda Ankara plana bağlı kaldı. 13 Mart’ta ilk vaka duyurulduktan iki gün sonra, ilk ölümden iki gün önce okullar kapatıldı. Dört gün sonra da tüm restoranlar, barlar, kafeler ve spor salonları. Süreç hâlâ devam etse de Türkiye ekonomiyi kısmen ve hatta büyük ölçüde açık tutarak, COVID-19 salgınını baskılama yolunu bulmuş olabilir. Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gerçekten hayranlıkla baktığını göz önüne alırsak, belki de Trump Ankara’daki dirayetli meslektaşından bir şeyler öğrenebilir.”

3 ÖNEMLİ FAKTÖR

Eski bakan yardımcısı Matthew Bryza, koronavirüs ölüm oranlarının düşük olmasında alınan önlemlerin yanı sıra üç faktörün de etkili olduğunu belirtti. Bryza’ya göre bunlar, Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması, yaşlıların genellikle huzurevlerine bırakılmak yerine aile bireyleriyle birlikte evlerinde kalması ve özel hastanelerdeki yoğun bakım yatakları ve sağlık altyapısının güçlü olması.

BAKAN KOCA ALINTI YAPTI: ‘ANKARA’NIN BAŞARISINI GÖSTERİYOR’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün makaleden alıntı yaparak Twitter hesabından Bryza’nın “Ölüm oranları da Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye’de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere’de 14.1. İtalya’da 14.3. Fransa’da 15.5. ABD’de ise 5.9” ifadesini paylaştı.