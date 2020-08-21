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Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump: Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi

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Trump: Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi
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Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Ortadoğu’daki Amerikan askerlerini çekme planıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi.

ABD ordusunun Suriye’den çekilmesine ilişkin, “Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes ‘bu korkunç’ dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var” ifadelerini kullandı.

BAE’YE F-35 SATIŞI

Trump, İsrail ve BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) olası bir F-35 savaş uçağı satışının değerlendirilmeye alındığını da söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ortadoğu’da hiçbir ülkeye F-35 ya da gelişmiş silah teknolojisi satışını onaylamadıklarını açıklamıştı.

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