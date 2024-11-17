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Trump, Enerji Bakanını seçti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Enerji
Trump, Enerji Bakanını seçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 11:29

ABD'nin 60. Başkanlık yarışını hezimetle kazanan Donald Trump, Enerji Bakanlığı’na Liberty Energy'nin kurucusu ve CEO’su “Chris Wright”ı seçtiğini duyurdu.

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ABD’nin seçilmiş Bakanı Donald Trump, Enerji Bakanlığı’nı kimin yöneteceğini belirledi.

Trump yaptığı açıklamada petrol ve gaz şirketi yöneticisi ve fosil yakıt kullanımının savunucusu olan Chris Wright'ın ABD Enerji Bakanlığı'nı yönetmek üzere seçileceğini söyledi.

Colorado merkezli bir petrol sahası hizmetleri firması olan Liberty Energy'nin kurucusu ve CEO’su olan Wright’ın Trump'ın “petrol ve gaz üretimini en üst düzeye çıkarma planını desteklemesi” bekleniyor.

Wright, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda “İklim krizi yok ve bir enerji dönüşümünün ortasında da değiliz” ifadelerini kullanmıştı.

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#ABD#Trump#Enerji

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