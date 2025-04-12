Trump en önemli silahı ateşledi: İtibarını kurtarmak istiyordu... Yüzüne gözüne bulaştırdı

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ABD ile Çin arasındaki tarife savaşları, küresel piyasaları etkilerken Çin, ABD'nin %145 ek gümrük vergisi kararına %125 ek gümrük vergisi ile karşılık verdi.

Tarife kararlarının ardından milyarlarca dolarlık servet yok oldu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu duruma pek de aldırış etmiyor gibi görünerek Amerikalılar "Sakin olun" çağrısı yaptı.

ABD'nin tarife kararları karşısında geri adım atmayan Çin, ABD'nin yeniden sanayileşmeye çalıştığını ima ederek yapay zekada üretilmiş görseller ile Trump yönetimi ve tarife kararları ile alay etti.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Çin'in ABD tarafından alınan tarife kararlarına misilleme ile karşılık vermesini değerlendirdi.

YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRDI

CNN'de yer alan analize göre, Çin'in ek gümrük vergisi kararları almasının arkasında "asla boyun eğmemek" yatıyor.

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CNN'de yer alan analizde şu ifadeler yer aldı:

"Ek gümrük vergisi konusu en yüksek riske sahip konular arasında ve Trump yönetimi bu işi fena halde yüzüne gözüne bulaştırdı. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesine karşı en büyük caydırıcı unsur, ki bu dünya ekonomisine ve uluslararası siyasi sistemde deprem dalgaları gönderecektir. Ayrıca bu, sahip olduğumuz herhangi bir silah değildi. Trump bu silahı anlamsızca, plansız ve stratejisiz bir şekilde ateşledi. Trump'ın, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini %145'e çıkarmasının tek nedeni kendi itibarını kurtarmak istemesi. Diğer tüm gümrük vergileri konusunda geri adım attı ve çark etti. İtibarını kurtarmak için Çin'i kum torbası haline getirmek istedi. Ancak yaptığı şey, Çin'in sertlik yanlılarının ekmeğine yağ sürmek oldu. Çin'in sertlik yanlılarının, bu ayrışmayı bekledikleri kesindi. Covid-19 pandemisi sırasında alıştırma yaptılar, Şanghay'da karantina uygulandığı sırada alıştırma yaptılar ve şimdi diyecekler ki, bakın, eğer Tayvan'a girersek kaybedecek neyimiz var? Zaten Amerikan pazarından kopmuş durumdayız. Çin'in en büyük korkusu, son 40 yıldır derin ve karşılıklı bağımlı bir ilişki kurduğu Amerikan ekonomisinden kopmaktı."

TRUMP MÜTTEFİK ARIYOR

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi ABD müttefiklerinin yakında Washington ile ticaret görüşmelerine başlayacağını bildirdi. Bessent, "Herkes masaya geliyor. Çin kuşatılmış durumda. Çin'in hizaya gelmesini nasıl sağlayabileceğimizi bulmak en büyük kazanç olacaktır" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD müttefiklerinin kendilerini aradığını ve telefonların susmak bilmediğini söyledi. Leavitt, "Müttefiklerimiz, pazarımıza ve tüketici tabanımıza ihtiyaç duyduklarını açıkça ifade ettiler" ifadesini kullandı.

Ancak CNN'de yer alan habere göre, Trump'ın, göreve geldikten sonraki 3 aylık süreçte müttefiklerine hakaret ettiği, ek gümrük vergisi koyduğu ve hatta bazılarını ilhak etmek tehdit ettiği ifade edildi.

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Trump, nasıl kazanacağını bilmeden Çin ile ticaret savaşı başlattı ve aniden yardıma ihtiyaç duymaya başladı. Trump yönetimi, başkanın zorbalığına boyun eğmeyecek olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e karşı nasıl koz elde edeceğini aramaya çalışıyor.

Obama yönetiminde Ekonomik Danışmanlar Konseyi'ne başkanlık eden Jason Furman, “ABD şu anda dünyadaki tüm ülkeler için inanılmaz derecede güvenilmez bir ortak. Güveni nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum” dedi.

TRUMP TELEFON BEKLİYOR

Trump, tarife kararlarının ardından Çin'den ilk adımı atıp telefon açmasını beklediğini söyledi. Ancak iki üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, ilk adımı Çin'in atmayacağını belirtti.

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Başka kaynaklara göre, Çin'in ABD'ye ilk adımı atması çağrısı 2 aydır sürüyordu. Ancak Çin, Trump yönetiminin bu çağrısını defalarca reddetti.