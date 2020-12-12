‘Trump en hafif yaptırım maddelerini onaylayacak’

ABD Senatosu, 84’e 13 oyla içinde Türkiye’ye yönelik ABD’nin Hasımları ile Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları da içeren 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını (NDAA) onayladı. Yasaya Türkiye ile ilgili maddeler dışında da pek çok noktada karşı çıkan Başkan Trump’ın olası bir vetosunu geçersiz kılmak için gerekli olan üçte ikiden fazla çoğunluk ile geçmesine rağmen, onay vermek için 10 gün süresi bulunan Trump’ın yasayı veto etmesi bekleniyor. Yasanın Trump’ın vetosunun ardından Kongre’de yeniden üçte iki oranında onaylanması durumunda, Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları en hafif seviyede uygulayacağı belirtiliyor. Yasa on iki maddeden en az beşinin uygulanması şartını koşuyor.

SEMBOLİK YAPTIRIM

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, yaptırımlardan en hafif maddelerin seçilmesi en yüksek ihtimal. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar da, Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının hafif ve sembolik olmasının beklendiğini ve başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii’ni ve Başkanı İsmail Demir’i hedef alacağını belirtti.

KONGRE BASKISI

NDAA’nın Trump’ın olası vetosu sonrası üçte ikinin üzerinde bir çoğunlukla yeniden kabul edilmesi durumunda Trump’ın veto yetkisi aşılacak. NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde, CAATSA kapsamında yaptırımlarının uygulanması isteniyor. Kongre, Trump’a yaptırımları uygulaması için uzun süredir baskı yapıyordu.

İŞTE CAATSA YAPTIRIMLARI LİSTESİ

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

ABD mali kuruluşlarından kredi sağlanmaması

Uluslararası mali kurumlardan kredi verilmemesi

Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

Yaptırım kapsamındaki kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

Döviz işlemi yapılmasının yasaklanması

Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

Yaptırım kapsamındaki kişilere ABD’ye giriş yasağı

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarda benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması