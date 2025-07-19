Trump emir verdi: Bu iş bitsin… Epstein dosyaları açıklanacak

Haberin Devamı

Trump, son haftalarda Epstein davasına ilginin abartıldığını savunsa da, kendi siyasi tabanı olan MAGA hareketine mensup bazı isimlerin baskısına dayanamadı. ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı’na, Epstein soruşturmasına ait bazı mahkeme belgelerinin kamuoyuna sunulması yönünde talimat verdi.

Önceki gece sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Epstein’a yönelik yoğun kamu ilgisi nedeniyle, Bakan Pam Bondi’den büyük jüriye ait tüm ilgili ifadelerin mahkeme onayıyla açıklanmasını istedim” dedi. Ancak hangi belgelerin açıklanacağı ve ne zaman gerçekleşeceği henüz belirsizliğini koruyor.

O MEKTUBU YALANLADI

Trump’ın adımı, ABD merkezli gazete Wall Street Journal’ın Epstein’a ait 2003 tarihli bir doğum günü mektubunun Trump tarafından yazıldığını öne sürmesinin ardından geldi. Gazete, mektubun çıplak bir kadın silueti üzerine yazılmış müstehcen ifadeler içerdiğini iddia etti. Trump ise bu mektubun sahte olduğunu savunarak, “Bu benim yazım tarzım değil. Ayrıca ben resim de çizmem” ifadeleriyle iddiayı yalanladı ve gazeteye dava açacağını duyurdu.