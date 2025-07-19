×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump emir verdi: Bu iş bitsin… Epstein dosyaları açıklanacak

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Epstein#Cinsel İstismar
Trump emir verdi: Bu iş bitsin… Epstein dosyaları açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir kamuoyunda kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına dair artan baskılar ve kendi destekçileriyle yaşadığı gerilimin sonunda geri adım attı.

Haberin Devamı

Trump, son haftalarda Epstein davasına ilginin abartıldığını savunsa da, kendi siyasi tabanı olan MAGA hareketine mensup bazı isimlerin baskısına dayanamadı. ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı’na, Epstein soruşturmasına ait bazı mahkeme belgelerinin kamuoyuna sunulması yönünde talimat verdi.

Önceki gece sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Epstein’a yönelik yoğun kamu ilgisi nedeniyle, Bakan Pam Bondi’den büyük jüriye ait tüm ilgili ifadelerin mahkeme onayıyla açıklanmasını istedim” dedi. Ancak hangi belgelerin açıklanacağı ve ne zaman gerçekleşeceği henüz belirsizliğini koruyor.

O MEKTUBU YALANLADI

Trump’ın adımı, ABD merkezli gazete Wall Street Journal’ın Epstein’a ait 2003 tarihli bir doğum günü mektubunun Trump tarafından yazıldığını öne sürmesinin ardından geldi. Gazete, mektubun çıplak bir kadın silueti üzerine yazılmış müstehcen ifadeler içerdiğini iddia etti. Trump ise bu mektubun sahte olduğunu savunarak, “Bu benim yazım tarzım değil. Ayrıca ben resim de çizmem” ifadeleriyle iddiayı yalanladı ve gazeteye dava açacağını duyurdu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Epstein#Cinsel İstismar

BAKMADAN GEÇME!